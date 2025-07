Notte Rosa archiviata, ma il weekend a Rimini è più ricco che mai: i migliori 6 appuntamenti

Cosa fare tra mare, borghi e collina nell'ultimo weekend di giugno

Sport, buon cibo, ma anche musica, cinema e serie tv. La provincia di Rimini si prepara a festeggiare il weekend del 27-28-29 giugno con un ricco calendario di appuntamenti per tutti i gusti. Ecco una selezione dei migliori eventi del fine settimana, curata dalla redazione di Altarimini.

Rimini

Sand Rimini

Dove: piazzale Kennedy - Rimini Beach Court

Quando:da venerdì 27 a domenica 29 giugno 2025

Ingresso libero

Evento multisportivo nato come torneo di basket 3vs3 in memoria di Sandro Bucchi, vede affiancati nel 2025 anche i tornei di padel e beach volley, che si svolgeranno in contemporanea nella stessa suggestiva area del Lungomare di Rimini, nei pressi di piazzale Kennedy,

Le categorie del torneo di Basket vanno dal maschile (FIP) al femminile e al basket in carrozzina, includendo anche categorie giovanili/under e mini basket.

Il torneo di Padel ospiterà due categorie, maschile e femminile. Il torneo di Beach Volley sarà interamente femminile, con squadre proveniente da tutta Europa.

Testimonial d’eccezione: Carlton Myers (maggiori info qui)

Riccione

Italian Global Series Festival - Gran Galà di chiusura

Excellence Awards, Premi Maximo - Premiazione

Dove: Arena del Mare

Quando: sabato 28 giugno, dalle 19:30

Ingresso libero

Nel corso della serata verranno consegnati gli Excellence Awards a: Carlo Verdone e Dean Norris.E i premi Maximo per la Fiction Italiana Edita(qui tutti i vincitori).

Santarcangelo di Romagna

SantaPiada 2025

Dove: centro storico

Quando: venerdì 27 e sabato 28 giugno

Ingresso libero

Il 27 e 28 giugno torna a Santarcangelo di Romagna SantaPiada, festa dedicata alla piadina, con un programma ricco di gastronomia, cultura e animazione. Tra le novità, 12 stand gastronomici, un mercatino medievale, laboratori per bambini e il Cooking Show di Frida, volto noto della cucina romagnola. Spazio ai giovani con il DJset e alle eccellenze locali grazie a chef come Massimiliano Mussoni e Omar Casali. Il Consorzio della Piadina Romagnola Igp sosterrà iniziative per tramandare la tradizione. Previsto anche un tour per bambini e la premiazione della prima trattoria santarcangiolese certificata Igp.

Maiolo

Festa del Pane

Dove: centro storico

Quando: sabato 28 giugno e domenica 29 giugno

Ingresso libero

Sabato 28 e domenica 29 giugno torna a Maiolo la Festa del Pane, con stand gastronomici, musica dal vivo e tradizioni locali. Il programma parte sabato con vendita di pane fresco, cena a base di prodotti tipici e serata danzante con Dj Kel. Domenica si aprirà il Forno Capoluogo, con mercatino artigianale, Museo del Pane, laboratori e giochi per bambini. Nel pomeriggio musica dal vivo con Lisa Bretani e spettacolo delle sirene danzanti. La festa proseguirà con l’orchestra e spazi dedicati alla convivialità. Aggiornamenti sui social della Pro Loco di Maiolo.

Novafeltria

Campionato Nazionale di Mountain Bike

Dove: partenza e arrivo in piazza Vittorio Emanuele II

Quando: domenica 29 giugno dalle 9:30



Domenica 27 giugno Novafeltria ospiterà la Gran Fondo di Mountain Bike, valida come Campionato Nazionale Acsi. La gara si svolgerà su un percorso di 40 km con 1.400 metri di dislivello, partendo da Piazza Vittorio Emanuele alle 9:30. Attesi 300 bikers da tutta Italia, tra cui molti ex campioni nazionali. Grande attesa per gli atleti locali, come Filippo Garzini e Giorgio Nicolini, pronti a sfidare i favoriti. L’organizzazione è curata da ASD Valmarencing. L’evento assegnerà i titoli assoluti e di categoria di Campione Italiano Acsi.

Gran Galà d'apertura Voci nel Montefeltro

Dove: Teatro Sociale

Quando:venerdì 27 giugno

Ingresso libero

Novafeltria ospiterà il 26° Gala La Musica Lirica il 27 giugno 2025 al Teatro Sociale. L'evento inaugura la stagione estiva dedicata all’opera, organizzata dall'Accademia Lirica Voci nel Montefeltro e dal programma "La Musica Lirica Usa". L'Accademia, guidata dal Maestro Ubaldo Fabbri, è un punto di riferimento per la formazione di giovani artisti lirici. Durante la serata, i cantanti proporranno celebri arie e brani d’opera. Il Gala rappresenta un’importante vetrina internazionale. Attesi emozioni e spettacolo di grande livello.