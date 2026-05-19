Novafeltria Calcio in Eccellenza: ecco le possibilità

I gialloblù devono vincere il playoff regionale, ma la vittoria sul Misano può pesare comunque in caso di ripescaggi dall'Eccellenza alla D

Il Novafeltria potrà disputare il prossimo campionato di Eccellenza, assieme ai cugini del Pietracuta, in un girone di alto livello con Rimini, Santarcangelo, Tropical Coriano, Sammaurese, Imolese, San Marino e Savignanese? La prima strada è quella del successo sul campo: battere il Casumaro in semifinale e in finale una tra Futura Fornovo Medesano e Castellarano. Al momento, infatti, ci sono due caselle vuote negli organici dell'Eccellenza dell'Emilia Romagna, che come noto è divisa in due gironi, A e B. Una è destinata a essere ricoperta dal Rimini, l'altra dalla vincitrice dei playoff regionali.

Ma per il Novafeltria rimane sempre aperta la strada del ripescaggio a prescindere dall'esito dei playoff regionali, strada però più impervia.

Come evidenziato dal sempre puntuale Mirco Mariotti di Romagna Sport, in questo momento il Novafeltria è terzo nella graduatoria dei ripescaggi, davanti al Casumaro quarto. Il sorteggio, peraltro, non è stato fortunato per il Novafeltria. Infatti, ipotizzando una sconfitta dei gialloblù nei playoff regionali, con una sconfitta del Casumaro nell'altra semifinale, la società del presidente Grazia avrebbe potuto festeggiare con tutta probabilità la promozione in Eccellenza tramite ripescaggio. Perché molto probabilmente ci sarà spazio non solo per la vincitrice del playoff regionale, ma anche per la finalista e per la semifinalista meglio classificata in graduatoria. Fiorenzuola e Spal, facendosi strada nei playoff di Eccellenza, dovrebbero liberare altri due posti. Altrimenti si dovrà attendere qualche mancata iscrizione, non necessariamente del girone B. Nel comporre i nuovi gironi, andranno collocate infatti le formazioni bolognesi (Osteria Grande, Medicina Fossatone, Castenaso e Zola Predosa) e le ferraresi (Spal se non viene promossa, Comacchiese, S.Agostino).