Novafeltria: intoppi nel cantiere della nuova palestra, ma i lavori procedono

Nuova piscina: il cantiere ha preso il via. Entro 365 giorni l'intervento dovrà essere completato

Il cantiere della nuova palestra di Novafeltria è in ritardo, ma la Provincia di Rimini - che è responsabile del cantiere stesso, come ha ri-precisato l'amministrazione comunale novafeltriese in un post, a seguito di interlocuzioni con la cittadinanza e lamentele di genitori per i ritardi - invita alla calma, respingendo gli allarmismi. "Gli intoppi purtroppo ci sono sempre", rileva Laura Minervini, architetta della Provincia di Rimini, che premette comunque il costante colloquio con le istituzioni scolastiche, in quanto la nuova palestra sarà messa a disposizione degli studenti dell'Istituto Guerra. Una struttura moderna e sostenibile: servirà un po' di pazienza e sopportare qualche disagio. Gli intoppi, appunto, non sono mancati: è emerso anche un problema di utenze. "Quelle della vecchia struttura, che ospitava piscina e palestra, sono state staccate. Prima di staccarle la gestione avrebbe potuto confrontarsi con noi che le avremmo volturate a nostro carico, così nel frattempo la scuola avrebbe potuto continuare ad utilizzare la vecchia. Ora I tempi per il riallaccio e l'intestazione alla provincia sono lunghi per cui non vale più la pena e ci siamo concentrati a finire la nuova palestra", evidenzia Minervini. Si è dovuto provvedere a formalizzare contratti per nuove utenze: "Le procedure per le utenze sono un po' lente", aggiunge Minervini. È inoltre un cantiere complesso per le caratteristiche dell’area in cui si trova, che ha richiesto anche interventi aggiuntivi, tra cui opere di drenaggio. Si lavora anche sul sistema fognario, un intervento a favore anche dell'altra struttura in costruzione, la piscina. "Abbiamo dovuto costruire una cabina della luce perché in quell'area la linea dell'Enel non era sufficiente a garantire l'assorbimento di entrambe le nuove strutture, stesso discorso anche per la fornitura dell'acqua ora stiamo dialogando con Hera", le parole della dirigente provinciale. Data per l'apertura della palestra? Forse tra un mese, non prima di metà novembre

DEMOLIZIONE VECCHIA STRUTTURA La Provincia di Rimini non è responsabile solo dell'edificazione della nuova struttura, ma anche della demolizione della vecchia. Anche qui i contrattempi non sono mancati. La demolizione doveva essere completata entro fine mese, si andrà invece con i tempi a febbraio-marzo 2027. Intanto la Provincia di Rimini ha affidato i lavori per la rimozione dell'amianto: la ditta ha avviato le interlocuzioni con l'Ausl, che dovrà rispondere entro 30 giorni, altrimenti scatterà il silenzio assenso. Poi si procederà con la demolizione. Si partirà tra fine novembre e inizio dicembre, secondo una stima della Provincia di Rimini. Al posto della vecchia struttura, ci sarà un'area verde. Le regole del Pnrr sono chiare. La nuova palestra ha gli stessi volumi della vecchia struttura che ospitava palestra e piscina. Altro non si può edificare. Ma la Provincia, terminata la demolizione e il ripristino dell'area, la concederà al Comune, che potrà poi progettare e realizzare i parcheggi. Nei piani dell'amministrazione uscente, oltre alla realizzazione degli stalli di sosta, c'era anche il mantenimento di parte del verde.

NUOVA PISCINA Intanto sono partiti i lavori per la nuova piscina, affidati alla ditta Green Edil di Reggio Emilia. La struttura sarà adiacente alla palestra. A oggi è stato delimitato il cantiere e sono partiti gli scavi. Come da contratto i lavori, commissionati dall'amministrazione comunale, dovranno essere completati entro 365 giorni, quindi al massimo a metà ottobre 2027 la piscina dovrà essere pronta (salvo ritardi e imprevisti). Sarà una struttura moderna e all'avanguardia, su 1300 mq, con una vasca di otto corsie, di 25 metri ciascuna.