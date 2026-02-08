Novafeltria, lezione di Classe: i ravennati battuti 2-0

Gara sbloccata da Piva al 7', raddoppio di Castellani al 17'

Novafeltria - Classe 2-0

NOVAFELTRIA: Oliveri, Carbonara, A.Pavani (20' st Guerra), Nucci, M.Renzi, Giacobbi, Piva (38' st Paesini), Giorgini (14' st Bardeggia), Astolfi (28' st Ciccioni), Castellani, Frihat (10' st Canini). A disp.: Renzetti, Guci, Medici, Camara. All.: Mancini.

CLASSE: Zollo, Ragazzini, Cavallari, Santarelli, Padoan, P.Renzi (43' st Galeotti), Balaj, Ponticelli (34' st Metvelaj), Rakja (43' st Griffo), Sassi (1' st Gallegati), Andreani (1' st Sow). A disp.: Roncagli, Brunelli, Evangelisti, Nicoli. All.: Cavina.

ARBITRO: Venturi di Ravenna.

RETI: 7' pt Piva, 17' pt Castellani.

AMMONITI: Giorgini, A.Pavani, M.Renzi, Ragazzini.

SECCHIANO Il Novafeltria continua a volare sulle ali dell'entusiasmo: in poco più di un quarto d'ora regolato l'ostacolo Classe. Subito in evidenza Frihat, giocatore rinato grazie alla cura Mancini: l'esterno offensivo al 2' calcia fuori da buona posizione. Al 7' punizione dalla trequarti sinistra, la difesa ospite respinge corto, Piva ringrazia e con una splendida conclusione infila il bersaglio. Al 17' arriva il raddoppio, con Castellani che salta tre avversari nello stretto e risolve una mischia. Al 26' Frihat in area serve Castellani, il bolide è respinto con qualche difficoltà dal portiere Zollo. Al 38' ancora Frihat in evidenza, il rasoterra viene allontanato sulla linea. Rischia la squadra di casa solo al 40', con Andreani che da due passi calcia sull'esterno della rete. A inizio ripresa Balaj chiama in causa Olivieri. Nel Novafeltria esordisce il neo acquisto Bardeggia, poi al 65' splendido filtrante di Giacobbi per Astolfi, che a tu per tu con Zollo si fa murare dal portiere. Al 73' ci prova Renzi al volo, ma non inquadra la porta. Impreciso è anche il rasoterra di Canini da dentro l'area al 78'. Metvelaj fa tremare la difesa di casa all'83' con un tiro da posizione defilata che termina a lato, ma nel finale è ancora Zollo show: il portiere miracoleggia su una punizione a giro di Castellani. Grazie a questa vittoria, il Novafeltria si porta a -1 dal secondo posto, occupato dalla Savignanese.