Poste Italiane, riaperto a Santarcangelo l’ufficio postale dopo i lavori di ristrutturazione

Dopo l’esplosione del bancomat del 24 febbraio, completati gli interventi di ripristino e sicurezza nella sede di piazza Guglielmo Marconi 3

Ha riaperto oggi, lunedì 2 novembre, nella sua sede abituale di piazza Guglielmo Marconi 3, l’ufficio postale di Santarcangelo di Romagna. La riapertura arriva al termine dei lavori interni di ristrutturazione resisi necessari dopo il grave episodio criminoso del 24 febbraio 2026, quando un’esplosione, provocata per assaltare il bancomat, aveva scosso la città durante la notte, suscitando paura e preoccupazione tra i residenti. Gli interventi effettuati hanno consentito di ripristinare gli ambienti e migliorare gli standard di accoglienza e sicurezza, a beneficio sia della clientela sia del personale che opera quotidianamente nella struttura. Con la riapertura, l’ufficio postale torna a garantire i consueti servizi e il normale orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Un ritorno alla piena operatività che consente ai cittadini di Santarcangelo di usufruire nuovamente dei servizi postali nella sede storica di piazza Guglielmo Marconi.