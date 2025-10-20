Processo Paganelli, l'avvocato Lunedei respinge le accuse: "Vado avanti con serenità"

La difesa dei figli di Pierina respinge le presunte denunce di Bruzzone

"Nessuna dichiarazione diffamatoria": si difende così l'avvocata Monica Lunedei che, nel processo a carico di Louis Dassilva per l'omicidio di Pierina Paganelli, difende i figli della vittima. Il riferimento è quanto sostenuto dalla consulente della difesa Roberta Bruzzone (leggi la notizia).

"Non mi risulta alcuna querela sporta nei miei confronti – ha detto l'avvocata Lunedei all'Ansa –. In ogni caso non ho mai proferito alcuna affermazione diffamatoria a carico di chicchessia; se la notizia di una querela nei miei confronti fosse confermata, mi riservo sin d'ora di sporgere denuncia per calunnia nel caso in cui ne ricorressero i presupposti nei confronti del soggetto che riterrò responsabile".

L'avvocata conclude aggiungendo di andare avanti "a fare il mio lavoro con la massima serenità e determinazione, certa che la verità alla fine emergerà. Chi mi conosce sa che non ho mai ceduto ad intimidazioni e mi pare evidente il tentativo di spostare l'attenzione rispetto all'importante udienza che si è svolta questa mattina relativamente all'omicidio Paganelli, nella quale la Corte d'Assise ha rigettato tutte le eccezioni preliminari della difesa dell'imputato e anche la reiterata richiesta di rito abbreviato".