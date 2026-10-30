Rinasce luogo di cultura Riapre lo spazio Tondelli a Riccione: il programma delle celebrazioni del 1° novembre

La cerimonia istituzionale con il taglio del nastro prenderà il via alle 16 con l’evento “Lo Spazio si apre alla città”.

Domenica 1 novembre Riccione riapre ufficialmente al pubblico lo Spazio Tondelli dopo i lavori di riqualificazione. La cerimonia istituzionale con il taglio del nastro prenderà il via alle 16 con l’evento “Lo Spazio si apre alla città”. Alle 17 la prima assoluta di "Vedo il mondo girare. L’opera unisce due mondi": il genio visivo dell’illustratore e autore francese Hervé Tullet (presente in sala) e l’energia del Club Alieno, la compagnia teatrale inclusiva nata in seno alla cooperativa Cuore 21. Lo spettacolo è firmato nella regia e nelle coreografie da Valeria Fiorini ed Eleonora Gennari, ed è interpretato da Luca Leardini ed Elisa Tamagnini con le musiche di Kino e le luci di Antonio Rinaldi. Dalle 18 il bar e il foyer ospiteranno l’Aperitivo in musica, scandito dalle note del Tacabanda Trio e dal set di Asio Dj. Ad accompagnare il pubblico attraverso i vari momenti della giornata sarà la riccionese Francesca Airaudo. La sera riannoderà invece i fili del passato. L’edificio, nato come Casa del Popolo negli anni Cinquanta, conobbe negli anni Ottanta la memorabile stagione della Casbah, avamposto culturale che univa comicità surreale, cabaret e grande musica afroamericana. Alle 21 quel clima rivivrà con due autentici interpreti di quell’epoca: Bustric (Sergio Bini), maestro dell’illusionismo poetico che incanterà la sala con Il circo delle pulci del professor Bustric, e le incursioni jazz dell’Onorino Tiburzi Quartet, colonna sonora della serata sia in apertura che nel brindisi finale.





