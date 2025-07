Riccione, LIPU protesta per l’abbattimento di un pino secolare: “Grave atto contro la natura e il dialogo”

Lipu chiede trasparenza sull’autorizzazione e sulle competenze di chi ha effettuato le verifiche ambientali

La nota stampa di Lipu

LIPU Rimini esprime profonda amarezza e dissenso per l’abbattimento, avvenuto questa mattina, del grande Pino d’Aleppo sito in area privata in viale Ciceruacchio a Riccione.

Nonostante l'incontro previsto con le associazioni ambientaliste fosse stato convocato dal Comune per le ore 13, i lavori di abbattimento sono stati effettuati nella mattinata, vanificando ogni possibilità di confronto reale. Questo gesto è stato percepito come una chiusura netta al dialogo, oltre che una mancanza di rispetto verso le associazioni coinvolte.

Ricordiamo che l’albero in questione, un esemplare di oltre 100 anni, rappresentava non solo un patrimonio naturale e paesaggistico, ma anche un “veterano del clima”, capace di resistere a eventi bellici e calamità naturali. Come indicato anche dal botanico Stefano Mancuso, i grandi alberi urbani sono fondamentali per la lotta al cambiamento climatico, per il benessere collettivo e per la resilienza delle città.

Nel comunicato diffuso dall’Amministrazione comunale si dichiara che l’intervento è avvenuto nel pieno rispetto delle normative vigenti, facendo riferimento a una dichiarazione di assenza di nidi come condizione per l’autorizzazione in periodo sensibile (marzo-luglio).

Come LIPU Rimini, chiediamo che venga reso pubblico chi ha effettuato tale verifica e con quali competenze ornitologiche, poiché le ispezioni in periodo di nidificazione non possono essere eseguite da personale non qualificato, come ribadito in più occasioni dall’ISPRA e anche nella sentenza n. 9178/2022 del Consiglio di Stato.

Siamo inoltre in possesso della nota ufficiale inviata oggi dalla LIPU nazionale al Comune di Riccione (a firma del responsabile ecologia urbana Marco Dinetti), che sottolinea l'importanza degli alberi maturi per il benessere urbano e ambientale, la necessità di prove strumentali accurate in caso di presunto rischio statico, e il rispetto del Regolamento europeo sul ripristino della natura (Nature Restoration Law), già operativo in Italia, che vieta perdite nette di copertura arborea urbana.

Non possiamo accettare che, nel 2025, si continui a parlare di “rigenerazione urbana” distruggendo ciò che la città aveva di più prezioso: il verde maturo. L’albero abbattuto avrebbe potuto essere candidato ad albero monumentale, e rappresentava un simbolo vivente della Riccione storica.

Chiediamo trasparenza, verifica delle responsabilità e un cambio netto di rotta nella gestione del verde urbano. Andremo a fondo in questa vicenda così triste.

Lipu Rimini