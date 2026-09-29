Rimini Calcio, c'è il Pietracuta in coppa ma pensiero al mercato. Gadda: "Uno o due giocatori in più servirebbero"

Mercoledì 30 settembre la sfida del Neri alle 20.30

Mercoledì di Coppa Italia per il Rimini che al Romeo Neri (ore 20,30) affronta - sono i sedicesimi di finale, sfida secca: in parità al 90’ si va ai rigori - il Pietracuta, protagonista domenica di una rimonta da 0-2 a 2-2 contro l'Imolese (doppietta di Filippo Fabbri). Un impegno che precede di qualche giorno – si gioca sabato in anticipo alle ore 15 sempre al Neri – la partita di campionato contro il San Marino che nelle ultime ore ha tesserato il bomber (ex biancorosso) Michael Traini.

La squadra di Gadda è senza quattro pedine: Zannoni (impegno con la Nazionale sammarinese), gli infortunati Moricoli, Magnanini e Carmona che a giorni farà gli esami strumentali per verificare l’entità dell’infortunio che desta un po’ di preoccupazione perché – come ha riferito Gadda – l’attaccante accusa ancora dolore. Un prolungato stop sarebbe una tegola non da poco e non è escluso il ricorso al mercato vista la rosa non numerosa anche alla luce della partenza di Malavasi.

"Con il direttore Pietro Tamai ne abbiamo parlato. Non abbiamo fretta perché è chiaro che queste quattro assenze ci hanno un po' messo alle strette e sicuramente credo che alla lunga qualcosa faremo, un giocatore o due in più ci faranno sicuramente comodo. Vedremo più avanti" sottolinea Gadda.

Tornando alla sfida di Coppa Italia, spazio dunque a chi finora è stato meno utilizzato. Il tecnico sottolinea: “È chiaro che la Coppa è una cosa diversa rispetto al campionato, però noi abbiamo preparato bene la gara e vogliamo fare bene e superare il turno. E’ vero che giochiamo poi sabato in campionato e c’è un giorno di recupero in meno, ma non è questo il problema anche se con i quattro ai box avremmo potuto gestire diversamente il minutaggio, perché comunque avremmo dovuto allenarci. Semmai l’auspicio è che non si fermino altri per acciacchi”.

La formazione sarà la seguente: Pollini in porta, Ciavatta, Bellavista, Maggioli e Carnesecchi in difesa, Zulu e Pasquini in mediana, il terzetto dei trequartisti formato da Carlini, Bertani e Ammora, davanti Vitucci.