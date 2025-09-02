Rimini Calcio, mazzata: 11 punti di penalizzazione

Arrivata la sentenza: ammenda di 5000 euro e -11 in classifica

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Rimini con un’ammenda di 5.000 euro e 11 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva per una serie di violazioni di natura amministrativa. La società era stata deferita lo scorso luglio a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C..

Un altro capitolo di una giornata piena di colpi di scena in casa Rimini, con il clou rappresentato dallo stadio Neri interdetto ai giocatori biancorossi per la seduta di allenamento.