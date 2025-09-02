Rimini Calcio, stadio chiuso ma la proprietà precisa: "Tutto pagato". E annuncia conferenza stampa

La Building Company ha pagato la rata di settembre invece di quella di agosto: "Mero errore materiale"

di Riccardo Giannini

Il Rimini è pronto a rientrare allo stadio Neri. In sostanza, spiega la Building Company in una nota diffusa solo a parte della stampa, per un "errore meramente umano" è stata pagata la rata di settembre, per l'affitto dello stadio Neri, e non quella di agosto (che competeva alla vecchia società, prima del passaggio di proprietà).

Veniamo al dunque: la quota di agosto è stata pagata in queste ore e secondo quanto riferisce la Building Company nella nota, al Comune sono state inviate via pec tutte le quietanze ed è stato saldato anche il conto del materassino andato bruciato un anno fa, durante la partita tra Rimini e Perugia. "Nonostante ciò (il Comune, ndr) ha cambiato i lucchetti per non consentire l’accesso ai nostri giocatori ed a tutto lo staff, mettendo in difficoltà la società, i giocatori ed i tifosi che continuano a contestare la proprietà ed i collaboratori, sostenendo in modo inveritiero che non sono state onorate le scadenze".

Infatti oggi pomeriggio (martedì 2 settembre) l'allenamento è saltato. La Building Company chiede ufficialmente "all'assessore e al sindaco" un confronto "per dirimere la questione in tempi brevi ed efficaci e soprattutto risolutivi". E quindi chiede la riapertura dello stadio, visto che incombe la partita di domenica con la Ternana. La proprietà del Rimini chiede collaborazione e si dice pronta anche a vendere, "cedendo le quote al Comune stesso o a terzi indicati dal sindaco, ovviamente rifondendo tutto quanto sborsato sino ad oggi sia da Building Company che dalla sig.ra Scarcella a titolo personale".

Infine viene comunicata la data dell'attesa conferenza stampa: venerdì 5 settembre, orario e luogo da concordare.

Rimini Calcio, un'altra giornata di colpi di scena

Facciamo un riepilogo, partendo da ieri, dal mercato. Il Rimini ha ceduto quasi tutti i big della rosa, mentre risultano solamente tre nuovi ingressi (Moray, Asmussen e Ballarini). Oggi era prevista la prima seduta di allenamento dopo la partita di Pesaro. Il Comune di Rimini ha prima fatto sapere che il pagamento della quota di agosto non risultava, in seguito ha precisato: "La società non ha fatto richiesta per l'utilizzo dello stadio Neri". Come avevo scritto nel precedente articolo, da fonti vicine alla società risultava quanto poi detto dalla società nella nota: la Building Company aveva saldato tutto il dovuto. Ora dovrà esserci il colloquio chiarificatore, ma il Comune di Rimini è stato preciso: la Building dovrà presentare la richiesta, che sarà valutata. È corsa contro il tempo per la partita di domenica con la Ternana.