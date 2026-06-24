Rimini piange la scomparsa di Luciano Draghi, un'icona della televisione locale

Storico conduttore e giornalista di Vga TeleRimini, aveva 93 anni

Rimini piange la scomparsa di Luciano Draghi, storico giornalista di Vga TeleRimini, deceduto martedì scorso (23 giugno) all'età di 93 anni. Il funerale sarà celebrato venerdì 25 giugno, alle 10, presso la Chiesa parrocchiare Santa Maria di Viserba Mare. Originario di Maciano, nato il 18 aprile del 1933, Draghi nel 1982 aveva iniziato la sua collaborazione con Vga TeleRimini, dando vita alla trasmissione Ultimo Kilometro, dedicata al mondo del ciclismo dilettantistico. Ha raccontato le prime imprese di ciclisti poi divenuti professionisti e campioni, come Marco Pantani, Gianni Bugno e Gilberto Simoni. Del "pirata" raccontava: "A sorprendere era la sua mentalità. Cambiava categoria e vinceva subito, di solito invece il primo anno è di assestamento. Era subito pronto. Era un vincente nato. Ed era un bravissimo comunicatore”. Un'altra grande passione di Luciano Draghi era raccontare il mondo del podismo con l'altro suo noto programma, "Correre Insieme". Luciano è scomparso a pochi giorni di distanza da un appuntamento molto atteso dagli appassionati della televisione locale: sabato 27 giugno, infatti, all'Arena Francesca da Rimini verranno ricordati 50 anni di emittenti private romagnole, tra esse naturalmente anche Vga TeleRimini. La redazione di altarimini.it porge le condoglianze alla famiglia di Luciano Draghi.