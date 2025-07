Rione Clodio, i residenti: "Centro storico blindato? La Ztl è un colabrodo"

Il Comitato attacca l'amministrazione comunale: "Blindata solo l'area pedonale del centro storico"

L'amministrazione comunale di Rimini, annunciando l'utilizzo dei pilomat, ha parlato di centro storico "blindato". Di diverso parere il Comitato dei residenti del Rione Clodio, che fanno un distinguo: blindata è l'area pedonale del centro storico, mentre "la restante parte ha una Ztl colabrodo".Il comitato continua ad accusare l'amministrazione comunale di ignorare i problemi del traffico di Corso d'Augusto e del Rione Clodio, rilevando anche"un passo indietro: il cambiamento del sistema che fino al 2018 autorizzava i residenti al transito solo nel varco utile per raggiungere il proprio domicilio" mentre ora "sarà possibile passare tutti i varchi".

I residenti del Rione Clodio lamentano così il mancato ampliamento della Ztl per alcune ore durante il giorno: "Ci penalizza enormemente rispetto anche agli altri varchi del centro storico, e a maggior ragione in quanto la nostra Ztl è di attraversamento per raggiungere la zona mare, la più battuta".

E ancora, il Comitato evidenzia un'ulteriore criticità: "Unica nel suo genere in tutta la Regione è poi la scelta di autorizzare il transito a parenti e amici per 30 accessi al mese, laddove, per citare l’esempio paradossalmente portato dal Dirigente Michelacci a sostegno dei criteri adottati, a Bologna in zona università sono concessi 15 permessi al mese, e soprattutto in una Ztl H24 e con l’espressa limitazione al passaggio esclusivamente in quello specifico varco".

Il Comitato punge l'amministrazione: "A fare acqua attraverso questa Ztl colabrodo sono comunque le dichiarazioni che accompagnano l’annuncio trionfale di un centro blindato. Dove sono infatti i millantati obiettivi di migliorare la gestione della mobilità e rafforzare il presidio delle zone più frequentate, l’ottica di prevenzione e attenzione al territorio, il progetto di gestione urbana più efficace, volto a proteggere e valorizzare il centro storico? Perché fin qui di blindato c’è solo il rifiuto all’ascolto, il silenzio dell’Amministrazione Comunale nei confronti delle esigenze di tutela di tutto il centro storico".