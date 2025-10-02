Altarimini

Ritrovato il corpo del sub 54enne scomparso ad agosto e partito da Rimini

Potrebbe essere il corpo del pescarese Ugo Coppola

02 ottobre 2025 15:57
Ritrovato il corpo del sub 54enne scomparso ad agosto e partito da Rimini - foto Ansa
foto Ansa
Provincia di Pesaro e Urbino
Cronaca
Ritrovato un cadavere in mare a Ponte Sasso, nei pressi di Marotta-Mondolfo, in provincia di Pesaro-Urbino.

Potrebbe essere Ugo Coppola, il 54enne di Pescara di cui si erano perse le tracce il 13 agosto scorso in seguito a un'immersione al relitto del "Paguro" a Ravenna. Il cadavere dell'uomo è stato avvistato questa mattina nel Pesarese intorno alle 8.

Il corpo presentava segni di presenza in mare da diverso tempo. Sul posto la guardia costiera locale di Marotta, di Fano, i vigili del fuoco e il personale sanitario. Sono in corso gli accertamenti del caso.

