Ritrovato il corpo del sub 54enne scomparso ad agosto e partito da Rimini
Potrebbe essere il corpo del pescarese Ugo Coppola
A cura di Redazione
02 ottobre 2025 15:57
Ritrovato un cadavere in mare a Ponte Sasso, nei pressi di Marotta-Mondolfo, in provincia di Pesaro-Urbino.
Potrebbe essere Ugo Coppola, il 54enne di Pescara di cui si erano perse le tracce il 13 agosto scorso in seguito a un'immersione al relitto del "Paguro" a Ravenna. Il cadavere dell'uomo è stato avvistato questa mattina nel Pesarese intorno alle 8.
Il corpo presentava segni di presenza in mare da diverso tempo. Sul posto la guardia costiera locale di Marotta, di Fano, i vigili del fuoco e il personale sanitario. Sono in corso gli accertamenti del caso.
(Ansa)