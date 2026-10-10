Marco Ercoli vince la Riverun: commovente dedica al Carabiniere scomparso Manolo Di Filippo

Oltre 300 partecipati alla gara competitiva, a cui si sono aggiunti i 200 partecipanti alla non competitiva. In campo femminile vince Sara Jahrani

Sabato 10 ottobre è andata in scena l'SGR Riverun, la classica corsa d’autunno organizzata da Rimini Marathon sulla distanza di 15 chilometri. Un appuntamento ormai atteso dagli appassionati di running, capace anche quest’anno di fare registrare il tutto esaurito, con 300 iscritti alla gara competitiva, oltre ai 200 della non competitiva. La gara si è conclusa sotto una pioggia battente con le vittorie di Marco Ercoli e Sara Jahrani. La particolarità della Riverun, come suggerisce il nome stesso, è il suo percorso interamente immerso nell’ambiente fluviale del Marecchia. Una gara dal carattere decisamente off-road, che si sviluppa lungo le sponde del fiume, lontano dall’asfalto e dal traffico, regalando ai partecipanti un’esperienza di corsa a stretto contatto con la natura. La partenza puntuale alle ore 16 dalla splendida cornice di Piazza sull’Acqua, sullo sfondo il pittoresco Ponte di Tiberio, uno degli scorci più suggestivi del centro storico di Rimini. Da qui, i runner hanno affrontato i primi 7,5 chilometri in direzione dell’entroterra, risalendo il corso del Marecchia verso Santarcangelo e mantenendo il fiume alla propria destra. Raggiunto il ponte del Comune di Santarcangelo, caratterizzato dalla passerella laterale dedicata a pedoni e ciclisti, gli atleti hanno attraversato il Marecchia per imboccare il percorso di ritorno. Gli ultimi 7,5 chilometri si sono quindi sviluppati lungo la sponda sinistra del fiume, in direzione di Rimini, fino al traguardo nuovamente nella suggestiva area di partenza. Un tracciato di 15 chilometri che unisce sport, natura e territorio, valorizzando un ambiente particolarmente apprezzato dai podisti e confermando la Riverun come uno degli appuntamenti di riferimento del calendario autunnale riminese.



I vincitori

Marco Ercoli dell'Atletica Avis Castel San Pietro è il primo al traguardo con il tempo di 51 minuti e 36 secondi. Il secondo, Andrea Pellegrini dell'Atletica Rimini Nord, è stato preceduto di 22 secondi. Davide Venerucci della Dinamo Running è terzo a 50 secondi dal primo classificato (00:52:26). In campo femminile, la vittoria è andata a Sara Jahrani (Endas Cesena), che ha chiuso la prova in 57 minuti e 1 secondo. Seconda Federica Moroni dell'Atletica Rimini Nord (00:58:14), davanti a Chiara Camporesi della Dinamo Running (01:00:20).

Marco Ercoli ha dedicato la vittoria un suo collega carabiniere, Manolo Di Filippo, scomparso prematuramente lo scorso 8 ottobre. "Ho voluto dedicare a lui questo successo e questa vittoria. Ho fatto una prima parte di gara nel gruppo di testa, poi negli ultimi 3-4 km ho provato ad aumentare il ritmo e questo mi ha consentito di guadagnare dei metri e di vincere questa gara", le parole del vincitore, dopo aver tagliato il traguardo.