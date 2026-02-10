Scritte vandaliche al Giardino Vittime delle Foibe, arriva la condanna di Croatti e del M5S

Il senatore riminese: "La memoria non si imbratta, si difende"

“Il Movimento 5 Stelle condanna senza se e senza ma ogni atto di odio, violenza e vandalismo. Quello compiuto al giardino delle Vittime delle Foibe è un gesto vile e inaccettabile, che ferisce l’intera comunità riminese (leggi la notizia)”.

Lo dichiarano Croatti e il Gruppo Territoriale M5S di Rimini, esprimendo una ferma condanna per l’atto vandalico avvenuto alla vigilia del Giorno del Ricordo.

“Indignarsi però non è sufficiente. Oltre alle giornate della memoria servono progetti educativi strutturali, continui, di cui tra l’altro il Comune di Rimini ne è già promotore ma occorre ampliarli capillarmente a tutte le scuole e nei vari territori, al fine di costruire consapevolezza storica, spirito critico e cultura democratica, tutto l’anno.

La memoria non è una celebrazione rituale: è un lavoro quotidiano di formazione, responsabilità e coscienza civile. Difenderla significa impedire che venga piegata all’odio, alla strumentalizzazione e alla banalizzazione della storia.”

Così in una nota il Senatore pentastellato Marco Croatti e il Gruppo Territoriale Movimento 5 Stelle di Rimini.