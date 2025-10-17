Strada Marecchiese, Sadegholvaad scrive ad Anas: "Silenzio totale sull'iter progettuale"

"Iter per messa in sicurezza avviato dalla Provincia il 26 febbraio 2021, chiedo incontro", le parole del presidente della Provincia di Rimini

Il futuro dell'Alta Valmarecchia passa anche da una soluzione dei problemi della viabilità e un nodo cruciale riguarda gli interventi migliorativi del tracciato della strada Marecchiese, che necessità di una messa in sicurezza e di un miglioramento dei tempi di percorrenza. Ma sull'iter progettuale ancora non si sa nulla, lamenta il presidente della Provincia e sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, che fa riferimento all'incontro del 30 maggio scorso, al teatro sociale di Novafeltria. In quell'occasione si parlò di quattro varianti necessarie alla riqualificazione della strada Marecchiese: da allora, è stato completato solo il quadro esigenziale, propedeutico alla progettazione.



Sadegholvaad chiede dunque un incontro con i tecnici di Anas, "per fare un punto della situazione e iniziare un vero percorso di condivisione della proposta progettuale su uno dei nodi più critici della viabilità provinciale, insieme ai sindaci dei Comuni della provincia di Rimini interessati al tracciato. Un’analisi delle ipotesi generali e di quelle più strettamente legate alle opere dei nostri comuni, che andranno a intersecarsi con la programmazione urbanistica dei singoli territori e di area vasta per arrivare a una soluzione concreta che tenga conto anche di un’altra infrastruttura vitale per il territorio come la Statale 16".

Il primo cittadino ricorda che "l'iter per la messa in sicurezza della Strada Statale Marecchiese è stato avviato il 26 febbraio 2021 con un protocollo d’intesa sottoscritto fra la Provincia di Rimini, la Regione Emilia-Romagna e i Comuni attraversati o interessati dall’arteria con cui si affidò all’architetto Edoardo Preger il compito di individuare possibili soluzioni tecniche". Il percorso di progettazione sta però procedendo a rilento: "A oggi - scrive Sadegholvaad - si è tenuta solamente una presentazione pubblica dell’iter progettuale il 30 maggio scorso al Teatro Sociale di Novafeltria su richiesta di un Comitato del territorio, a cui non sono seguite ulteriori comunicazioni da parte vostra e nessun coinvolgimento della nostra amministrazione. Cosa piuttosto irrituale". Il presidente della Provincia di Rimini sollecita così Anas, chiedendo chiarezza ed evidentemente anche rassicurazioni, affinché le varianti alla Marecchiese non rimangano una bozza chiusa in un cassetto.

Riccardo Giannini