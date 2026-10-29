Teatro a Rimini alle 19: tre appuntamenti a 15 euro

Rimini prova il teatro alle 19 con tre appuntamenti in programma. Biglietti a 15 euro per una proposta pensata per la fascia serale.

Rimini prova il teatro alle 19: tre appuntamenti e biglietti a 15 euro

Si è deciso di anticipare di due ore, la stagione di prosa e danza 2026-2027 ha introdotto tre appuntamenti alle 19 fra Teatro degli Atti e Galli. Il cartellone si apre il 30 ottobre con i Motus, proseguono le iniziative per il pubblico con disabilità visiva.

Forse si pensa alle grandi città e ai grandi show, come quelli di Broadway dove si esce a cena e poi ci si gode il teatro. C'è questo immaginario comune fatto di serate di gala, spettacoli da urlo e poi si rientra. Queste, però, sono le immagini che trasmettono i film, tra un teatro e una cena lussuosa. Nella realtà, per assistere a una serata a teatro a New York serve tanta organizzazione e bisogna affidarsi a piattaforme come Hellotickets per trovare i titoli e gli orari disponibili. Tutto è a portata di mano, basta farlo in anticipo e programmare l'evento. Rimini ha scelto di tenere ancora di più in considerazione i bisogni dei cittadini, abituati a incastrare i normali impegni quotidiani. La stagione 2026-2027 prevede degli spettacoli anche alle 19, per chi vuole tenersi il resto della serata libero e vuole trovare posto senza dover prenotare con largo anticipo.

Tre date alle 19, tra febbraio e marzo

Il primo appuntamento sarà l'11 febbraio 2027 al Teatro degli Atti. Marco Baliani porterà in scena "L'ombra perduta di Peter Schlemihl", ispirato al racconto di Adelbert von Chamisso. Nella stessa sala, il 27 febbraio, arriverà "Verdi e Fallaci" di quotidianacom, con il contributo musicale di Chiara Raggi e Gianluca Morelli. Il lavoro accosta due figure molto diverse, il compositore e la giornalista, attraverso parole e musica. Il 2 marzo toccherà invece al Galli con "Sharazade" di Fanny & Alexander, interpretato da Chiara Lagani e liberamente tratto da "Le mille e una notte". Questa sperimentazione è pensata per coinvolgere pubblici diversi. Anticipare l'orario può rendere più comodo il rientro, ma per chi termina tardi il lavoro le 19 sono comunque un orario impegnativo.

Il 30 ottobre si apre il calendario con i Motus

Prima degli appuntamenti invernali c'è un debutto che ormai è alle porte. Venerdì 30 ottobre il Galli apre la stagione di prosa con " Frankenstein_diptych ", ideato e diretto da Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande. Il progetto dei Motus comprende due capitoli: "Una storia d'amore" alle 19.30 e "Storia dell'odio" alle 21.15. Ciascuno dura 60 minuti. Il personaggio di Mary Shelley è il punto di partenza per parlare di esclusione, di bisogno di riconoscimento e di rapporti con gli altri. Il primo capitolo affronta la ricerca di amore e di appartenenza, mentre il secondo guarda alle conseguenze del rifiuto, quando la relazione si spezza e lascia posto alla rabbia. Sono dei temi sempre attuali che incrociano il racconto fantastico con la vita della comunità.

Prevendite e riduzioni: le informazioni da segnare

Le vendite seguono due finestre. Dal 24 ottobre sono disponibili i biglietti per novembre e dicembre. Per la prosa da gennaio ad aprile l'apertura è fissata al 5 dicembre 2026. Anche i tre appuntamenti alle 19 rientrano in questa seconda fase.

Gli acquisti si possono effettuare al botteghino del Galli, con disponibilità da verificare per ogni spettacolo e settore. Gli orari sono il martedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato dalle 10 alle 14; il giovedì dalle 15 alle 19. Per gli under 29 e gli over 65, dove previsti, ci possono essere delle riduzioni.

Il prezzo varia in base al posto. Per esempio, il loggione a 10 euro viene generalmente messo in vendita dopo il riempimento degli altri settori. Non è quindi una disponibilità su cui contare automaticamente per qualsiasi dato.

L'audiodescrizione accompagna anche la danza

Il Galli conferma Teatro No Limits, un progetto del Centro Diego Fabbri di Forlì e degli Incontri Internazionali Diego Fabbri APS rivolto alle persone cieche e ipovedenti. Attraverso le cuffie wireless, una voce descrive le scene, i costumi ei movimenti nelle pause della recitazione, senza sovrapporsi ai dialoghi. Gli appuntamenti previsti sono "Oscar" il 27 novembre 2026, "Prima del temporale" il 15 dicembre e "Notte Morricone" il 2 aprile 2027. Il biglietto costa 10 euro per lo spettatore con disabilità visiva e altrettanti per l'accompagnatore. Prima dello spettacolo è prevista un'audiointroduzione e, quando possibile, si aggiunge un percorso tattile fra le scene ei costumi.

Sul palco anche un progetto di quattro artisti riminesi

Il 4 dicembre, agli Atti, "Nord-Ost" riunirà Chiara Cicognani, Camilla Fabbrizioli e Ute Zimmermann, dirette da Mara Di Maio. Quattro artisti riminesi impegnati nel testo di teatro civile di Torsten Buchsteiner. Nelle settimane precedenti, al Galli, Anna Della Rosa sarà protagonista di "Accabadora", dal romanzo di Michela Murgia, l'11 novembre. Dal 20 al 22 novembre arriverà "Rosencrantz e Guildenstern sono morti" di Tom Stoppard, con Francesco Pannofino, Francesco Acquaroli e Paolo Sassanelli. Avere un po' di scelta in più sugli orari può fare comodo, soprattutto per chi vuole rientrare presto la sera o vuole tenersi libero per altri appuntamenti dopo cena.