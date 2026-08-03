Turismo, maggio da boom in Emilia Romagna. Primi sei mesi del 2026 meglio del 2025

L'altro lato della medaglia: male giugno

La Regione Emilia Romagna, nei primi sei mesi del 2026, ha fatto registrare un +1,4% di arrivi e un +3,05% di presenze. A maggio e giugno sono stati accolti oltre 3 milioni e 200.000 turisti, uno su tre è straniero. Maggio migliora in maniera sensibile: +7,57% di arrivi e +13,25% di presenze. Ma ecco il dato di giugno, che farà discutere: -4,91% di arrivi e -1,19% di pernottamenti. La regione parla di quadro in fase di assestamento: non tutte le strutture alberghiere hanno comunicato i dati. E poi, a detta dell'amministrazione regionale, la Pentecoste, festività rilevante per i mercati tedesco, austriaco e svizzero, è caduta negli ultimi giorni di maggio. In Riviera maggio è da boom: +13,59% di arrivi e +23,07% di presenze. Giugno, invece, è in rosso: -1,88% pernottamenti e -6,34% di arrivi. I primi sei mesi vedono il segno più: +0,77% di arrivi e +3,30% di pernottamenti. Questo considerando tutta la Riviera Romagnola.

Capitolo Rimini: c'è una copertura di rispondenti dell'88,8%(all'appello manca un significativo 11,2%) , ma nel semestre si registra un incremento di arrivi del 2,33% e di pernottamenti del 3,55%. A Cattolica lieve calo di arrivi (-0,87%) ma i pernottamenti crescono dell'1,8%. Bellaria Igea Marina perde il 4,67% di arrivi, pernottamenti crescono del 3,53%. Per Riccione +2,16% di arrivi e +6,09% di pernottamenti. L'incremento maggiore di pernottamenti è per Santarcangelo (+9,29) e Misano Adriatico (+7,09%). A Santarcangelo boom di turisti stranieri: l'aumento rispetto al 2005, nei primi sei mesi dell'anno, è di 17,56 punti percentuali per gli arrivi. Il dato sale al 29,38% considerando i pernottamenti. Anche Morciano e San Giovanni in Marignano registrano un calo dei turisti italiani, ma un aumento significativo di quelli stranieri.

Ma giugno è in "rosso" per la nostra costa, rispetto al 2025: LEGGI QUI.

