Vino, musica, motori e mongolfiere: ecco i top 5 eventi del weekend in provincia di Rimini

Il mese di luglio si apre con un ricco programma di eventi da non perdere tra Riviera ed entroterra. Cosa fare nel weekend

Il primo weekend di luglio si preannuncia ricco di appuntamenti imperdibili in Romagna, tra sapori, musica, spettacoli e motori. Dai calici di vino sotto le stelle a Rimini, allo spettacolo delle mongolfiere a Talamello, passando per il Carnevale Estivo di Novafeltria e le emozioni in pista del Honda Day a Misano. Senza dimenticare le storie e i personaggi raccontati dalla voce inconfondibile di Roberto Mercadini a Verucchio. Ecco una selezione dei migliori eventi del fine settimana, curata dalla redazione di Altarimini.

Rimini

p.Assaggi di Vino

Dove:piazza sull'Acqua - Ponte di Tiberio

Quando:da venerdì 4 a domenica 6 luglio 2025

Ingresso libero

Arrivato alla sua 23esima edizione, il più importante evento vinicolo del territorio schiera ai nastri di partenza 25 aziende vinicole e 4 aziende olearie della Provincia di Rimini. Tutti i vini del territorio sono rappresentati: il pagadebit, i tagli bordolesi, il trebbiano, il famoso, i cabernet e gli spumanti di nuova generazione del territorio a base trebbiano si affiancano ai più usuali sangiovese e rebola (per maggiori info clicca qui).

Talamello

Valmarecchia in Mongolfiera

Dove: Campiano di Talamello

Quando: sabato 5 luglio dalle ore 15

Ingresso libero

Un'intera giornata di musica, spettacoli, laboratori, truccabimbi, lotteria a premi e l’esposizione di auto, moto e prototipi Apre Proto! Alle 17:30 aperitivo e DJ set, alle 18 trail non competitivo. Dalle 19 via allo spettacolo delle mongolfiere, concerto con Elisa and the Boomers e dj set fino a tarda notte con dj Lollo e Simone Magi! (per maggiori informazioni Valmarecchia in Mongolfiera | Dream Balloons)

Novafeltria

Carnevale Estivo 2025 + Elvis The Legend Live

Dove:centro storico

Quando: venerdì 4 luglio dalle ore 18

Ingresso libero

Una serata di divertimento con spettacoli, costumi, cibo a tema U.S.A. e raduno delle Harley Davidson. A seguire il grande ritorno della band Silver Buicks per rivivere la magia del Re del Rock: Elvis Presley.

Misano Adriatico

Honda Day

Dove: Misano World Circuit Marco Simoncelli, viale Daijiro Kato, 10

Quando: sabato 5 luglio

Il 5 luglio 2025 torna l’Honda Day al Misano World Circuit, evento dedicato agli appassionati e possessori di moto Honda. I partecipanti potranno scendere in pista con modelli selezionati, provare le ultime novità e incontrare il Team Castrol Honda LCR MotoGP. La giornata prevede anche esibizioni freestyle, test ride, attività offroad e un raduno per le moto d’epoca Honda. Gran finale con aperitivo e DJ set di Mario Fargetta.

Verucchio

Roberto Mercadini in "Rapsodie Romagnole"

Dove:cavea del Sicomoro, via Nanni 46/B

Quando:sabato 5 luglio ore 21:15

Biglietti su LiveTicket

Spettacolo dello scrittore e poeta Roberto Mercadini. Un caleidoscopio scatenato di storie e personaggi che partono dalla terra di Romagna, o che alla Romagna arrivano (compiendo, spesso, percorsi assai tortuosi). Sant'Antonio da Padova (che non si chiamava Antonio e non veniva da Padova); Guido da Montefeltro, che mise sotto assedio i suoi stessi assediatori; poi la cantante Marietta Alboni, che Whitman definì "sorella dei più alti dèi" e qualcun altro "un elefante che si è ingoiato un usignolo"; il folle, meraviglioso Olindo Guerrini, che difese un personaggio di fantasia in un tribunale vero. E molti altri ancora.