Vitucci evita la sconfitta a Fregnani con il Pietracuta: Santarcangelo, il derby riminese finisce 1-1

Il Mezzolara si riporta a + 4 sull'Ars et Labor, balzo salvezza Osteria Grande

Nel recupero della 1a giornata di ritorno, un gol di Vitucci nel recupero evita al Santarcangelo la prima sconfitta della gestione Fregnani. Il tecnico ritrova il suo Pietracuta, che culla il colpo grazie al gol di Zannoni. Le due squadre procedono a braccetto in classifica, a 23 punti, a -2 dalla salvezza diretta, ma vengono scavalcate dalla Comacchiese, che espugna il campo del Russi. Sorprendente rinascita dell'Osteria Grande: 10 punti su 12 nelle ultime 4 gare, tre vittorie in trasferta, l'ultima sul campo del Castenaso. Solarolo e Mesola sembrano condannate alla retrocessione diretta con largo anticipo, mentre i giochi salvezza sono aperti: anche Sampierana e Sanpaimola devono per ora guardarsi alle spalle, mentre il Faenza ha margine e un corposo numero di squadre dietro. In vetta nuovo stop dell'Ars et Labor, il Mezzolara ringrazia e tenta di nuovo la fuga: +4 sui ferraresi.

Young Santarcangelo-Pietracuta 1-1

YOUNG SANTARCANGELO: Pazzini, Ciavatta, Ceccarelli (36' st Bianchi), Zaghini, Vukaj, Marconi (24' st Rocchi), Misuraca (17' st Fuchi), Cenci (24' st Vitucci), Cecconi, Satalino (36' st Lombardi), Zanni. A disp.: Golinucci, Guidi, Vernazzaro, Drudi. All.: Fregnani.

PIETRACUTA: Amici, Giocondi (36' st Valli Casadei), Faeti (53' st Valentini), Mani, Fabbri, M.Cevoli (36' pt Pasolini), Zannoni, Capicchioni, Osayande, Lazzari (42' st Saponi), Bernardi (31' st Contadini). A disp.: Giardini, Proverbio, Giacopetti. All.: R.Cevoli.

ARBITRO: Palombo di Ravenna.

RETI: 16' st Zannoni (rig.), 46' Vitucci.

AMMONITI: Cenci, Faeti, Fabbri, Marconi

ESPULSO: 43' st Zanfanti.

Classifica

Mezzolara 43; Ars et Labor 39, Medicina Fossatone 37, Massa Lombarda 33; Futball Cava Ronco 32, Faenza 29, Sampaimola e Sampierana 27, S.Agostino, Castenaso, Russi 26, Fratta Terme 25; Comacchiese 24, Young Santarcangelo e Pietracuta 23, Osteria Grande 22; Solarolo 14, Mesola 12.

Le altre gare

Sampierana - Mezzolara 1-2 (ore 18.30)

QUI sintesi e tabellino

Medicina Fossatone-Solarolo 1-0 (ore 18)

MEDICINA FOSSATONE: Aversa, Cavina, Ferretti (9' st Montalbani), Fini (47' st Tumminelli), Mazza, Ballanti, Rimini (9' st Nanetti), Bovo (27' st Fridhi), Amaducci (49' st Giorgioni), Selleri, Lanzoni. A disp.: Farina, Di Pasquazio, Suarez Durruthy, Valente. All.: Assirelli.

SOLAROLO: Lusa, Mengozzi, Cuomo (1' st De Marco), Savini (1' st Costa), Mongardi, Nastase (45' st Menicucci), Oppon, Magri, Andreoli, Fernandi, Santucci (1' st Longo). A disp.: Zannoni, Protti, Solaroli, Karaj, Maltoni. All.: Montalti.

ARBITRO: Romini di Ravenna.

RETE: 39' st Selleri.

AMMONITI: Cuomo, Savini, Nastase, Oppon, Costa, De Marco.

ESPULSO: 34' st Montalti.



Castenaso-Osteria Grande 0-2



CASTENASO: Roccia, Melli, Magliozzi (40' st Di Mascio), Barbieri, Alberti (33' st Hassler), Battaglia, D’Errico (31' st Ghiselli), Mura (24' st Sulis), Boschi (24' st Colli), Xhuveli, Sansonetti. A disp.: Arcamone,

Neri, Fabbricatore, Colasanto. All.: Rizzo.



OSTERIA GRANDE: Leoni, El Archi (35' st Carpano), Tomatis, Bilali (43' st Garetti), Castagnini, Busi, Grazioso, Monducci, Cappelletti (14' st Girotti), Jammeh (31' st Spitz), Mekhchane (4' st Stanzani). A

disp.: Bovo, Landi, Baruzzi, Biondelli. All.: Melotti.



ARBITRO: Cavalazzi di Lugo di Romagna.

RETI: 29' pt Monducci, 47' st Grazioso.

AMMONITI: Roccia.



Faenza-Mesola 2-0



FAENZA: Zauli, Franceschini, Gimelli, Borini (47' st Cavolini), Navarro (34' pt Brusi), Bertoni (24' st L.Albonetti), Zani (31' st Tuzio), Missiroli, Bonavita, Gjordumi, Lanzoni (35' st Marocchi). A disp.: Ruffilli, Lika, Zoli, M.Albonetti. All.: Cavina.



MESOLA: Guidi, Lucci (47' st Ribello), Biolcati (35' st Neffati), Valesani, Telloli (25' st Rivas Garrido), Maistrello, Spano, Marangon (20' st E.Cavallari), Davo, Cantelli, Alessio. A disp.: Sacchetti, Guariento, Paganini, Crosara. All.: Cavallari.



ARBITRO: Sfirschi di Piacenza.

RETI: 11' pt Bonavita, 50' st Missiroli.

AMMONITI: Zani, Gimelli, Zauli, Missiroli, Lucci, Biolcati, E.Cavallari.

ESPULSO: 42' st Rivas Garrido.



Fratta Terme-Ars et Labor 0-0



FRATTA TERME: Lombardi, Panzavolta, Sedioli, Pezzi, Toure, Marozzi, Errani, Ravaioli (45' st Rossini), Gallo, Spadaro (47' st Miraglia), Diop (18' st Candoli). A disp.: Zavatti, Benini, De Luca, Siboni, Milandri, Monteleone. All.: Malandri.



ARS ET LABOR: Giacomel, Iglio (30' st Casella), Mambelli, Dall'Ara, Mazzali, Mazza, Ricci, Senigagliesi (39' st Barazzetta), Prezzabile (15' st Moretti), Malivojevic (11' st Carbonaro), Piccioni. A disp.: Luciani, M.Chazarreta, Occhi, Stoskovic, Alcalde. All.: Di Benedetto.



ARBITRO: Diomaiuta di Salerno.

AMMONITI: Iglio, Mazza, Piccioni, Ravaioli, Diop, Marozzi, Gallo, Candoli.

ESPULSI: Carbonaro e Gallo a fine partita



Massa Lombarda-Futball Cava Ronco 2-1



MASSA LOMBARDA: Billi, Braccioli, Morara, Gadda, Massueme; Cortesi, Gramellini (50' st Rambelli), Diallo, Colli (33' pt Fogli), El Bouhali (32' st Savelli), Badiali (37' st Simone). A disp.: Calonaci, Brescia, Barlotti, Giannuzzo, Senese. All.: Giovannini (Bamonte squalificato)



FUTBALL CAVA RONCO: Carroli, Bergamaschi, Lambertini, Magnani (30' st Mantovani), Garavini (37' st Parlanti), Casadei, Salomone (30' st Farabegoli), Raggi, Guiebre, Eleonori, Sango. A disp.: Alpi, Medri, Pascucci, Franchini, Ferrari, Delvecchio. All.: Mordini



ARBITRO: Rossetti di Parma.

RETI: 4' pt Colli, 44' pt Guiebre, 49' pt Gadda (rig.).

AMMONITO: Fogli.



Russi-Comacchiese 0-1



RUSSI: Gardini, Gualandi, Dradi, Bertoni, Colombo, Santomauro (29' st Cepa), Venturi (17' st Saporetti), Zattini, Brigliadori, Battiloro (37' st Zela), Grazdhani. A disp.: Mercati, Magrini, Teleku, Ferunaj, Villa. All.:

Ferrario.



COMACCHIESE: Campi, Minieri, Ferri, Gordini (42' st Montanari), Fiorini (1' st Succi), Temporin, Sylla, Taroni, Britos Dos Santos, Mancini (27' st El Shazly), Centonze. A disp.: Simoni, Grigatti, Bakalets, Ravaglia, Felloni, Riberti. All.: Candeloro.



ARBITRO: Sapio di Cesena.

RETI: 25' pt Centonze.

AMMONITI: Gualandi, Grazdhani, Candeloro.



Sanpaimola-Sant'Agostino 6-0



SANPAIMOLA: Cortesi, Sorghini, Alberani, Ferretti (36' st Minardi), Fusari, Landini, Bugani (33' st Fabbri), Montuschi, Zannoni (18' st Pelliconi), El Ghazali (26' st Correnti), Filippi (38' st Milazzo). A disp.:

Wangué, El Abbassi, Curella, Giovannini. All.: Gallamini.



SANT'AGOSTINO: Costantino, Sarti, Anostini, Iazzetta, Checchi, Roda, Pierfederici (26' st Bevilacqua), Ascanelli (4' st Lisanti), Nisi, Orlandi (5' pt Frignani, 41' pt Fedozzi), Vanzini (40' st Di Benedetto). A disp.: Scotto, Fiore, Gamberini, Ginesi. All.: Biagi.



ARBITRO: Crociani di Cesena

RETI: 31' pt Zannoni, 35' pt Frignani (aut.), 6' st Montuschi, 26' st e 34' st Pelliconi, 38' st Correnti.