Weekend in Provincia di Rimini tra sagre, musica, sport e auto d’epoca: gli eventi scelti per voi

Tra gli appuntamenti, l'Emilia Street Parade a Santarcangelo

Una guida ai principali eventi della Provincia di Rimini, in programma nel weekend dall'18 al 20 settembre.

Santarcangelo di Romagna

Sabato 19 settembre torna a Santarcangelo l'Emilia Street Parade. Alle 17.30 la biciclettata dalla stazione verso Santa Giustina, per poi percorrere con una vera e propria parata la nuova ciclabile lungo la via Emilia. L’arrivo del gruppo in bicicletta alle 18,30 circa darà poi il via alla festa, che si svolgerà nel tratto urbano della SS9 fra gli incroci con le vie Mazzini e Montevecchi: la strada e i piazzali adiacenti, chiusi al traffico per l’occasione, saranno popolati da quattro postazioni musicali con due punti ristoro ciascuno.

Villa Verucchio

Da sabato 18 a domenica 20 settembre Villa Verucchio celebra il rito della "Tavulonga", una grande tavolta lungo la via Aldo Moro. Con la "Tavulonga Strit fud" cibo e tanta musica sui due palchi allestiti: tra i protagonisti Nashville&Backbones, Dj Ghigo, nonché Filippo Malatesta, direttore artistico dell'evento, organizzato da Gm Group in collaborazione con la Pro Loco e il Kiosko Vincanto.

QUI il programma completo

Perticara

In Alta Valmarecchia, a Perticara, domenica 20 settembre secondo appuntamento del 2026 con la Sagra della polenta e dei frutti del sottobosco. Protagonista la polenta, servita con ragù di salsiccia, di cinghiale, ai funghi porcini, o con salsiccia e fagioli. Le vie di Perticara saranno animate dai giochi della tradizione e dal mercatino. Tutte le Domeniche visita guidata al museo Sulphur, il Museo Storico Minerario di Perticara, che racconta da oltre 500 anni di attività estrattiva dello zolfo.

Riccione

Sabato 19 settembre la Perla Verde ospita l'edizione della Riccione Sunset Run, con gara competitiva di 10 km inserita nel calendario nazionale Fidal, percorso non competitivo sempre di 10 km, camminata ludico motoria di 5 km. Partenza alle 18.30 da piazzale Roma, al traguardo festa con dj set, musica dal vivo e area food..

Rimini

Da venerdì 18 a domenica 20 settembre a Marina Centro protagoniste le auto d'epoca con il Gran Premio Nuvolari. Circa 300 equipaggi provenienti da tutto il mondo fanno tappa a Rimini durante un itinerario di oltre mille chilometri, offrendo al pubblico l’opportunità di ammirare le vetture in piazzale Fellini e lungo il percorso nel centro storico.

All'Area Settebello, venerdì 18 settembre, dalle 19.30, "Festa di fine estate, tra suoni e sapori di Romagna". Sul palco l'ensemble Alibanda e l'Uva Grisa.

Da venerdì 18 a domenica 20 settembre tornano i Glory Days, il festival che da 27 edizioni riunisce in città appassionati di Bruce Springsteen e della cultura rock, con artisti italiani e internazionali. QUI i dettagli.