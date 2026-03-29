Novafeltria, che spettacolo con le Mountain Bike: il fango ostacolo, ma Emanuele Bucci è infrenabile

L'alfiere delle Freccerosse vince la Monte Ceti Xco Race

Grande spettacolo nella giornata di oggi, domenica 29 marzo a Ponte Santa Maria Maddalena, dove si è disputata la Monte Ceti Xco Race, quarta prova del Caveja Bike Cup. Dopo la tappa di Santarcangelo di Romagna, il circuito romagnolo della mountain bike è tornato subito protagonista con una gara intensa e molto combattuta su uno dei tracciati più tecnici del calendario.

Numerosi i partecipanti al via, che si sono sfidati in condizioni proibitive: cielo nuvoloso, ma niente pioggia, a creare problemi è stato il fango dopo la neve e la pioggia dei giorni scorsi, tanto da rendere impraticabili alcuni tratti in salita, costringendo i partecipanti a spingere a mano le loro bici.

A trionfare è stato il favorito della vigilia, Emanuele Bucci delle Freccerosse, che ha tagliato il traguardo in un'ora, un minuto e 56 secondi, precedendo di 2 minuti e 40 secondi Marco Francioni della Valmaracing e di 3 minuti e 11 secvondi Francesco Gustinicchi dell'Asd Bikeland Team Bike 2003. Quarto Andrea Imolesi del Bad Team e quinto Francesco Collini del Team Essere. La Valmaracing ha classificato altri tre atleti nei primi dieci: Giorgio Nicolini settimo, Filippo Verzini ottavo e Andrea Cellauro decimo. Tra le donne prima Elena Bonacci (Ven Mtb) al traguardo in 1:22:13 con 4 giri completati su 5, davanti a Federica Marrocco (Scuderia Muflone), Vanessa Gianotti della Valmaracing e Vania Rossi della Freccerosse

La tappa, organizzata da Valmaracing che proprio nei giorni scorsi ha presentato ufficialmente la nuova stagione sportiva, rappresenta anche un importante punto di partenza per i prossimi appuntamenti del team. Cresce infatti l’attesa per il 5 luglio, quando a Novafeltria tornerà la Gran Fondo Mtb, che per il secondo anno consecutivo sarà prova del Campionato Nazionale Acsi: un riconoscimento tutt’altro che scontato, arrivato grazie agli apprezzamenti ricevuti a livello nazionale per l’organizzazione e per la qualità dei percorsi.