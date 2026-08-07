È il weekend di Calici Santarcangelo, ma non solo: il programma degli eventi a Rimini e Provincia

A Riccione "il raduno delle rosse" dedicato agli appassionati di auto, a Rimini prosegue il talk "La Terrazza della Dolce Vita" con Simona Ventura

Una guida ai principali eventi della Provincia di Rimini, in programma nel weekend da venerdì 7 a domenica 9 agosto.

Santarcangelo di Romagna

Venerdì 7 e sabato 8 agosto, si rinnova l'appuntamento con Calici Santarcangelo. Saranno presenti oltre 160 etichette selezionate provenienti da più di 50 cantine, di cui 35 romagnole. Tra le novità, la Scalinata dei Sogni: leggi QUI altri dettagli dell'evento.

Rimini

Prosegue il talk "La terrazza della Dolce Vita" con Simona Ventura e Giovanni Terzi. Gli appuntamenti iniziano alle 18.30. Venerdì 7 agosto si alterneranno nelle interviste la senatrice Mariastella Gelmini e la senatrice Simona Malpezzi. La serata continua con Iris Di Domenico, tiktoker e conduttrice italiana con milioni di follower, e Diego Armando Maradona jr. Sabato 8 agosto la coppia Ventura-Terzi intervista Jessica Notaro, attivista italiana, divenuta personaggio pubblico in seguito allo sfregio al volto con l'acido compiuto dall'ex fidanzato nel 2017. Con lei Elena Barolo, attrice nella soap opera “CentoVetrine”, Jay Lillo, uno dei “maghi moderni” più seguiti, e la showgirl Alessia Fabiani. Domenica 9 agosto ospiti Iva Zanicchi e Gianmarco Mazzi, Ministro del Turismo e già Sottosegretario alla Cultura.

Al Parco degli Artisti di Vergiano alle 21 serata Soul & Blues con Gloria Turrini e Francesco Laghi.

Misano Adriatico

Venerdì 7 agosto Piazza della Repubblica ospiterà, alle 21.30, il tradizionale appuntamento con il Friday Night, che vedrà protagonista il Max Pezzali Tribute, lo spettacolo ufficialmente riconosciuto dedicato al repertorio di Max Pezzali e degli 883. Sul palco i Cani Sciolti insieme a Matteo Magni, daranno vita ad uno show che ripercorre tutti i grandi successi degli anni Novanta e che, grazie alla qualità musicale e alla cura dei dettagli, è diventato uno dei tribute show più apprezzati in Italia.

Riccione

Sarà Marcello Veneziani il protagonista dell’appuntamento di venerdì 7 agosto della rassegna culturale “Senza fine – Parole e libri sotto luna e stelle di Riccione”. Alle 21:15, in piazzale Ceccarini, lo scrittore, filosofo e giornalista presenterà il suo ultimo libro, “Nietzsche e Marx si davano la mano. Vita, intrecci e pensiero dei due profeti che sconvolsero il mondo” (Marsilio, 2025), in dialogo con Gustavo Cecchini, già direttore della Biblioteca comunale di Misano Adriatico.

Sabato 8 agosto, dalle 20 alle 23 circa, piazzale Roma si tingerà di rosso grazie al raduno organizzato dagli “Amici delle Rosse”, un gruppo di appassionati che da anni riunisce collezionisti e cultori di vetture storiche accomunati dalla passione per le automobili dal caratteristico colore che ne ha segnato l’immaginario. La grande piazza sul mare ospiterà un’esposizione a cielo aperto con circa 35 auto d’epoca, tutte con oltre trent’anni di età. Tra le vetture presenti saranno esposte alcune delle marche più amate dagli appassionati, dalle Ferrari alle Maserati, dalle Alfa Romeo alle Fiat, passando per Porsche e una prestigiosa vettura inglese Hamley, a testimonianza della varietà e del valore collezionistico del raduno.

Torna sulla spiaggia libera di piazzale San Martino il “Riviera Music Festival”, l’appuntamento che domenica 9 agosto porterà la musica dal vivo a pochi passi dal mare. Dalle 17 alle 24 si alterneranno sul palco Beart, Giro!, Mazzoli, Michelle, Savo e SoloManuel. Ingresso gratuito.

San Marino

Prosegue Summer Vibes, la rassegna musicale estiva del San Marino Outlet. Venerdì 7 agosto alle 21 l'Arena Spettacoli ospiterà infatti Benji & Fede, il duo pop che ha conquistato milioni di fan con hit diventate colonne sonore di un'intera generazione (QUI altri dettagli).

Novafeltria

Venerdì 7 Agosto al Teatro Sociale dalle 20.30 la musica lirica protagonista con il primo concerto dell'edizione 2026 del Summer Program, sotto la direzione artistica del maestro Glenn Morton. L'iniziativa rinnova e consolida una collaborazione d'eccellenza con l'Accademia lirica Voci nel Montefeltro.

Montescudo Monte Colombo

Sabato 8 e domenica 9 agosto torna a Montescudo Monte Colombo la Sagra della patata e la Festa degli Gnocchi, giunta alla sua 52esima edizione. Sabato apertura stand gastronomici dalle 18 e spettacolo con l'orchestra Omar Lambertini. Domenica apertura stand dalle 12 alle 14, dalle 18 alle 23. In serata l'orchestra spettacolo Marco Ligabue (QUI altre informazioni).

Contestualmente è in programma anche la 25esima edizione della Fiera del Perdono di Montescudo con prodotti agricoli e artigiani del consorzio sapori di Montescudo Monte Colombo.

Eventi sportivi

Sabato 8 agosto è in programma a Covignano, a Rimini, la 7a Guarda Rimini, gara competitiva di 12 km, più non competitiva 6 km e Family Run. Ritrovo ore 17.30 al Santuario delle Grazie di Covignano, partenza ore 19.