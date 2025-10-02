Guida agli eventi del weekend a Rimini e dintorni: fiere, sagre e spettacoli dal 3 al 5 ottobre

Protagonista del fine settimana sarà il tartufo bianco

È arrivato l’autunno e con lui il primo weekend di ottobre, che porta con sé un ricco calendario di appuntamenti diffusi su tutto il territorio della provincia di Rimini e dintorni. Tra musica, teatro, fiere, tradizioni ed enogastronomia, non mancano le occasioni per vivere appieno questi giorni. La redazione di Altarimini ha selezionato per voi i migliori eventi del weekend 3-5 ottobre.

Rimini

Rimini si prepara a un ottobre straordinario, ricco di appuntamenti che spaziano dalla grande musica della Sagra Musicale Malatestiana alle prestigiose fiere internazionali come TTG Travel Experience, dai tradizionali eventi cittadini legati alla festa di San Gaudenzo fino agli spettacoli di danza, teatro e manifestazioni sportive. Focus sugli eventi di Rimini

Sant'Agata Feltria

Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato

Dove: centro storico

Quando: domenica 5 ottobre (continua tutte le domeniche di ottobre e domenica 2 novembre)

Si accendono i riflettori su Sant’Agata Feltria, dove torna protagonista Sua Maestà il Tartufo Bianco Pregiato, autentico tesoro dei boschi dell’Alta Valmarecchia. Domenica 5 ottobre prende il via la 41ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco, una delle manifestazioni enogastronomiche più attese e prestigiose d’Italia. Il programma completo

Novafeltria

Sagra della Polenta e dei Frutti del Sottobosco di Perticara

Dove: borgo di Perticara

Quando: domenica 5 ottobre

Ultimo appuntamento con la Sagra della Polenta e dei Frutti del Sottobosco, giunta quest’anno alla sua 37ª edizione. Le vie del paese si colorano di giallo, profumano di sugo e si riempiono di sorrisi e voci. Regina della manifestazione è la polenta, preparata in grandi paioli e servita in diverse e gustose varianti.

Centenario del Teatro Sociale di Novafeltria

Dove: Teatro Sociale di Novafeltria

Quando: da venerdì 3 a domenica 5 ottobre

Novafeltria celebra i 100 anni del Teatro Sociale con un ricco programma di eventi che rievocano l’inaugurazione del 1925. Si parte il 3 ottobre con una mostra fotografica e una visita guidata a cura dell’architetto Viola Antinori. Il 4 ottobre sarà presentato un volume storico sul teatro, accompagnato da testimonianze, buffet e un annullo filatelico speciale. Il 5 ottobre spazio alla musica con un concerto del pianista Gabriele Joima, in omaggio alla scuola pianistica di Stefano Cucci. Gli appuntamenti proseguiranno per tutto ottobre (scopri di più)

Pergola (Pesaro Urbino)

Fiera del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola

Dove: centro storico

Quando: domenica 5, 12 e 19 ottobre

Torna per la 28ª edizione una kermesse che quest’anno viaggia nel segno dello slogan “The Unexpected Marche - Le Marche che non ti aspetti”. Pergola vanta una produzione annuale di tartufo di altissimo livello e, grazie al successo della manifestazione, si è affermata come una delle principali “Capitali italiane del Tartufo Bianco”. Il programma completo della Fiera