Guida agli eventi del weekend e del ponte del 2 giugno 2026 a Rimini e dintorni

Cosa fare in città e territorio tra musica, motori, sagre e grandi eventi

Il lungo weekend del ponte del 2 giugno 2026 si preannuncia ricchissimo di appuntamenti tra Rimini e tutta la Riviera: concerti, grandi eventi sportivi, sagre di paese e manifestazioni internazionali animeranno città e entroterra, richiamando migliaia di visitatori. Ecco la guida completa agli eventi principali divisi per località.

Rimini

Rimini è al centro di uno dei weekend più intensi dell’inizio estate, con eventi di richiamo nazionale e una macchina organizzativa già in piena attività.

Il grande protagonista sarà Vasco Rossi, atteso allo Stadio Romeo Neri il 29 e 30 maggio 2026. Il weekend si apre con il soundcheck riservato al fan club il 29 maggio e prosegue con la “data zero” del nuovo tour Vasco Live 2026 il 30 maggio alle ore 20.45. Previsto un imponente piano viabilità con parcheggi straordinari, navette e aree dedicate alla gestione dei flussi di pubblico.

Sempre a Rimini, la Fiera ospita RiminiWellness, in programma dal 28 al 31 maggio 2026, che celebra i suoi vent’anni con l’edizione più internazionale di sempre. Quattro giorni dedicati a fitness, sport e benessere con centinaia di appuntamenti, trainer da tutto il mondo e un ricchissimo calendario tra padiglioni e aree outdoor.

Riccione

Riccione accende ufficialmente l’estate con il grande evento musicale Yoga Radio Bruno Estate, in programma il 1° giugno 2026 in Piazzale Roma. Il centro città si trasformerà in un vero e proprio palco a cielo aperto con la partecipazione di artisti tra i più ascoltati del momento, dj set e intrattenimento live.

Un appuntamento che segna simbolicamente l’inizio della stagione estiva in Riviera, attirando migliaia di persone tra residenti e turisti già arrivati per il ponte festivo.

Misano Adriatico

Al Misano World Circuit Marco Simoncelli torna il grande motorsport con il Campionato Italiano GT Endurance, in programma tra il 30 maggio e il 1° giugno 2026. Un weekend ad alta velocità con gare di durata, strategie di squadra e circa 16 piloti in pista pronti a sfidarsi su uno dei circuiti più tecnici d’Italia.

Le gare promettono spettacolo e adrenalina, confermando Misano come uno dei punti di riferimento internazionali per il motorsport anche fuori dai grandi campionati mondiali.

Pietracuta (San Leo)

L’entroterra si anima con la tradizionale Sagra delle Ciliegie di Pietracuta (qui il programma completo), in programma dal 29 maggio al 1° giugno 2026. Quattro giorni di festa tra gastronomia, musica e intrattenimento.

Il borgo si veste di rosso per celebrare uno dei prodotti simbolo della stagione, con stand, serate a tema, spettacoli e attività per tutte le età. Un appuntamento che unisce tradizione e convivialità, richiamando ogni anno visitatori dalla costa e dalle vallate limitrofe.

Santarcangelo di Romagna

Le celebrazioni del ponte del 2 giugno a Santarcangelo si arricchiscono anche di un appuntamento musicale legato alla Festa della Repubblica. In piazza Ganganelli è infatti in programma il “Concerto per la Repubblica”, con la Mondaino Youth Orchestra (MYO), in programma domenica 2 giugno 2026.

Diretta dal maestro Michele Chiaretti, la MYO porterà sul palco un repertorio che unisce tradizione jazz e sonorità contemporanee, in un’esibizione che celebra i valori della Repubblica attraverso la musica e il talento dei giovani musicisti.