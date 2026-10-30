Gli appuntamenti del weekend Halloween e Ognissanti: gli eventi nel Riminese selezionati per voi

Dalla Fiera del Tartufo di Sant’Agata Feltria ai parchi a tema, passando per feste in maschera, castelli da brivido, cioccolato e appuntamenti culturali: la guida agli eventi da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre

Una guida ai principali eventi della Provincia di Rimini, in programma nel weekend di Halloween e del 1° Novembre, da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre.

Sant'Agata Feltria

Domenica 1° novembre ultimo appuntamento della 42esima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato: un'altra occasione per celebrare il tartufo bianco pregiato e il patrimonio di natura, cultura, gastronomia e ospitalità che caratterizza Sant’Agata Feltria e l’intera Alta Valmarecchia.

Rimini

Venerdì 30 ottobre alle ore 17 è in programma Storie stregate, nella Sala della Cineteca della Biblioteca Gambalunga. L’appuntamento è consigliato ai bambini dai 5 anni e l’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.

Riccione

Il giardino di Villa Lodi Fé di Riccione si trasforma nel "Parco delle zucche", fino a domenica 1° novembre compresa: un villaggio autunnale ispirato ai campi americani, con zucche da scegliere, decorare o intagliare, laboratori, truccabimbi, spettacoli, labirinto di paglia, gonfiabili, giochi in legno, battesimo della sella con i pony, mercatino e area food.

Bellaria Igea Marina

Sabato 31 ottobre l'Isola dei Platani diventa "Isola di Halloween" con iniziative in maschera, “dolcetto o scherzetto” e la sfilata dei Krampus, figure mascherate con pellicce e campanacci che attraverseranno il centro.

Verucchio

Alla Rocca del Sasso di Verucchio sabato 31 ottobre torna Notte al Castello (dalle ore 21.00), un’esperienza dedicata a bambini e ragazzi che potranno trascorrere la notte tra letture animate, visite guidate, laboratori, giochi e cacce al tesoro, con merenda di mezzanotte e colazione in Rocca.

Parchi Costa Edutainment

Anche gli animali diventano protagonisti di Halloween: all’Acquario di Cattolica, sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre, dalle ore 10.00 alle 18.30, si parte alla scoperta dei misteri del mare, tra squali, pinguini, meduse e polpi, per poi incontrare serpenti, iguane, caimani e altre creature. Sempre sabato e domenica a Oltremare, dalle ore 10.00 alle 18.00, l’apertura speciale propone spaventapasseri giganti e truccabimbi a tema. Anche Italia in Miniatura propone un’atmosfera speciale, il 31 ottobre e il 1° novembre, con una città incantata, personaggi inquietanti e scenografie da brivido. QUI tutti i dettagli.

E per chi cerca eventi diversi da Halloween:

Rimini

Venerdì 30, sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre 2026 Piazza Cavour ospita Ciocùlèda: il cuore del centro storico di Rimini si trasforma in un vero paradiso per gli amanti del cioccolato: show di cucina, laboratori e un mercatino del cioccolato.

Sabato 31 ottobre al palazzo del Fulgor: "Sotto la cipria: segreti, confessioni e verità nascoste: Il Casanova di Federico Fellini". Fellini Open - Talk & Book: Presentazione del volume di Gianfranco Angelucci. A trentatré anni dalla scomparsa di Federico Fellini, un appuntamento speciale di Talk & Book dedicato al grande maestro del cinema italiano.

Misano Adriatico

La rassegna filosofica si chiude venerdì 30 ottobre alle 21, al cinema teatro Astra, con Marco Guzzi: "La verità è sempre incarnata".