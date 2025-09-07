Il top player del Rimini è l'avvocato: Rimini-Ternana si gioca con i tifosi

Il Tar si riunisce d'urgenza e dà il via libera alla partita a porte aperte

di Riccardo Giannini

Ci consentirete, in questa domenica mattina che generalmente dedichiamo a raccontarvi tante partite di pallone, il titolo di oggi: il vero top player del Rimini è l'avvocato. Nella fattispecie l'avvocata Nicoletta Maria Caré dello studio legale Carè e Fazio, che, secondo quanto riferito dalla società biancorossa, ha presentato ricorso al Tar sabato sera (non pomeriggio...), ottenendo una riunione straordinaria del Tar di domenica mattina (fatto inusuale per una partita di calcio di C, con tutto il rispetto del Rimini, della Ternana, dei tifosi, della Lega Pro). È arrivata così la sospensiva: la partita di questa sera con la Ternana si giocherà a porte aperte.

Si può parlare di vittoria della Building Company? Sì, anche se parziale. Il Tar infatti non ha definito la questione nel merito, ma solo applicato la sospensiva. Ergo questa sera si gioca e da domani si riparte, in attesa della decisione sul merito: la prossima gara casalinga è in programma venerdì 19 settembre (derby con il Forlì), per allora ci sarà già la pronuncia sul merito, oppure la sospensiva avrà ancora effetto? In via ufficiosa, da palazzo Garampi ci è stato evidenziato che la sospensiva avrebbe effetto solo per questa partita.

Si vedrà. Intanto oggi si può parlare comunque di vittoria della Building. Il Rimini spiega di aver fatto ricorso al Tar come "misura extrema ratio adottata per salvaguardare il club da un rischio concreto di penalizzazione, che avrebbe potuto compromettere l’intera stagione sportiva".

La Building da una parte chiede un confronto con il Comune (per avere lo stadio in sostanza) dall'altra il Comune non sembra disponibile. Basta rileggere la nota di palazzo Garampi: "Il Comune di Rimini proseguirà l'iter giudiziale nel merito presso il Tar in quanto permane la non sussistenza delle condizioni, a causa di evidenti e gravi inadempienze, per rilasciare la concessione di utilizzo dell’impianto comunale". Da palazzo Garampi si precisa quindi che la nuova proprietà del Rimini, nel presentare la richiesta di concessione, ha prodotto evidenti e gravi inadempienze. Dal fronte opposto, si precisa che tutti i pagamenti siano stati completati. Difficile quindi che la questione venga risolta fuori dal tribunale.

Passiamo al lato giuridico. Il Rimini Fc scrive: "Il Tribunale ha ritenuto che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco nella controversia, prevale, allo stato, l’interesse della società ricorrente a poter utilizzare lo stadio Romeo Neri per disputare la partita Rimini vs Ternana, valida per il campionato di Serie C (Lega Pro), calendarizzata per la serata odierna. Tale decisione è volta a prevenire i paventati danni di natura sportiva, disciplinare, economica e di immagine, nonché la lesione dell’interesse della comunità sportiva".

Questo è tutto quello che sappiamo, dal lato giuridico. Come scritto ieri, la sospensiva del Tar si applica anche ai provvedimenti di un ente pubblico di contenuto negativo, quale ad esempio il diniego di concessione. In questo caso rileviamo che come contenuto positivo (sul quale sostanzialmente fondare la legittimità della richiesta di sospensiva) sia stata considerata proprio la partita di calcio: la mancata disputa avrebbe comportato un danno in termini di partita persa a tavolino e punti di penalizzazione: danno per la società, ma anche per la tifoseria.

Ora per fortuna la palla passa al campo: questa sera su altarimini.it diretta testuale di Rimini-Ternana. Torneremo a parlare di calcio giocato...

