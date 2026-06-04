Nuovo ponte Novafeltria-Maiolo, collaudo superato: il 20 giugno l'inaugurazione ufficiale

Per la Valmarecchia torna un collegamento strategico: il nuovo ponte sarà inaugurato dopo un cantiere concluso in meno di 12 mesi

È tutto pronto per l'apertura del nuovo ponte che collega Novafeltria e Maiolo lungo la Strada Provinciale 107. Nella giornata di ieri (mercoledì 3 giugno) per tutta la giornata si è svolto l'ultimo passaggio obbligatorio prima della consegna dell'opera alla cittadinanza: il collaudo statico con prova di carico, conclusosi con esito positivo. I tecnici incaricati hanno verificato il comportamento della struttura sottoponendola a una serie di test che prevedevano il passaggio e lo stazionamento sul ponte di diversi camion a pieno carico. Durante la prova sono state effettuate le misurazioni necessarie per valutare la flessibilità dell'infrastruttura nelle fasi di carico e scarico, confermando la piena rispondenza ai parametri progettuali. L'esito favorevole del collaudo conferma quanto anticipato nelle scorse settimane: il nuovo ponte sarà inaugurato e aperto al traffico sabato 20 giugno alle ore 16. Alla cerimonia prenderanno parte i rappresentanti delle istituzioni della Provincia di Rimini insieme ai sindaci di Novafeltria e Maiolo, Stefano Zanchini e Marcello Fattori, che procederanno al tradizionale taglio del nastro. L'inaugurazione rappresenta un momento particolarmente significativo per tutta la Valmarecchia, che torna a disporre di un collegamento strategico dopo i lavori che sono durati neppure 12 mesi. L'opera segna infatti la conclusione di un cantiere avviato il 4 luglio dello scorso anno con la demolizione del vecchio ponte. La nuova infrastruttura ha una lunghezza complessiva di 138 metri ed è costituita da tre campate di 41,5 metri, 55 metri e 41,5 metri. La carreggiata è composta da due corsie da 3,25 metri ciascuna, affiancate da banchine laterali da un metro e dai cordoli che ospitano le barriere di sicurezza. Dal punto di vista costruttivo, il ponte è stato realizzato con una struttura mista acciaio-calcestruzzo, composta da travi metalliche e soletta collaborante, una soluzione che assicura elevati standard di sicurezza, resistenza e durata nel tempo.