La Sagra del Tituccio, ma non solo: settembre "si accende", la guida agli eventi di Rimini e Provincia

A Misano torna l'International Bike Festival, a Santarcangelo La Notte degli Artisti

Una guida ai principali eventi della Provincia di Rimini, in programma nel weekend dal 4 al 6 settembre.

Corpolò (Rimini)

È iniziata ieri (3 settembre) l'edizione 2026 della Sagra del Tituccio a Corpolò. Venerdì 4 settembre si giocherà il Trofeo Sagra del Tituccio, organizzato in occasione dell'80° anniversario della società Corpolò Calcio. Nella categoria Under 16 si sfideranno Corpolò Calcio, River Delfini e RS Project Academy. Al termine del torneo triangolare di calcio, nella serata dello sport, Adrian Ricchiuti si racconta, “Leggenda Biancorossa” come è stata definita da Nicola Strazzacapa, nato a Lanús, la stessa città che qualche anno prima aveva dato i natali a Diego Armando Maradona.

Sabato 5 settembre si terrà la podistica ludico-motoria “2° Memorial Rocco Crincoli”, un percorso di 7 km che porterà i partecipanti nella vicina Tenuta Amalia. Alle 20.30 sarà assegnato il Tituccio d'Oro 2026

Domenica 6 settembre alle ore 19 salirà sul palco Marco Pier Giulio Magnani, protagonista assoluto dello spettacolo “Racconta, Corpolò racconta".

Rimini

Ieri (3 settembre) è partita l'edizione 2026 del Festival della Cultura Sportiva. Venerdì 4 settembre il calcio sarà protagonista con Luca Toni, campione del mondo nel 2006, insieme al giornalista Giuseppe Pastore e a Emanuele Atturo, direttore de L’Ultimo Uomo.

Sabato 5 settembre sarà invece la pallacanestro a entrare in scena con Achille Polonara e Raffaele Ferraro, fondatore de La Giornata Tipo, per un racconto che intreccia sport, esperienza personale e valori. Il Festival attraverserà diversi luoghi della città e proporrà anche attività aperte al pubblico, tra cui yoga e iniziative dedicate al movimento, con una nuova Area Wellness a Piazzale Kennedy.

Nel weekend a Rimini si alza il sipario sulla ventitreesima edizione della Festa de Borg che ha come titolo “Il ritorno di Buffalo Bill – a mond ma chesa nosta”. QUI i dettagli.

Santarcangelo

Proseguono le iniziative organizzate da Città Viva. Venerdì 4 e sabato 5 settembre in piazza Ganganelli torna Le Notti degli Artisti, due serate dedicate al genio e al talento locale, dalla musica alla pittura.

Misano Adriatico

Dal 4 al 6 settembre, il Misano World Circuit si trasforma nella casa della bicicletta con l’International Bike Festival organizzato da Movestro Srl, società del Gruppo Ieg- Italian Exhibition Group. Nato nel 2018, Ibf è oggi una piattaforma dedicata alla bike industry e alla mobilità urbana, dove il pubblico può scoprire e provare direttamente sul circuito nuovi prodotti e tecnologie. Accanto all’area espositiva trovano spazio talk, workshop e incontri dedicati alla mobilità sostenibile e al cicloturismo.

Sabato 5, con ritrovi alle 14:30 e partenza alle 15:00 dal Parco del Sole in via Alberello, è in programma La Gialla Family, una pedalata aperta a tutti alla scoperta del territorio di Misano Adriatico con arrivo al Misano World Circuit, dove sarà possibile fare un emozionante giro in pista.