Weekend dell’Immacolata a Rimini e dintorni: tutti gli appuntamenti da non perdere

Cosa fare a Rimini e in entroterra durante il Ponte dell’Immacolata: guida agli appuntamenti

Ponte dell'Immacolata. La tipica atmosfera natalizia porta con sé un ricco calendario di appuntamenti in tutta la provincia di Rimini e dintorni. Tra musica, mercatini, fiere, tradizioni ed enogastronomia, non mancano le occasioni per vivere appieno questi giorni. La redazione di Altarimini ha selezionato per voi i migliori eventi del ponte dell'Immacolata dal 6 all'8 dicembre.

Rimini

Ice Village e Presepe di Sabbia

Dove: piazzale Boscovich

Quando: da sabato 29 novembre a domenica 11 gennaio

Dal 29 novembre 2025 all’11 gennaio 2026 Piazzale Boscovich a Rimini ospiterà Ice Village e il Presepe di Sabbia, in una delle edizioni più ricche e curate di sempre. Novità 2025: una cupola riscaldata con spettacoli e relax all’Ice Village e il Presepe “Kolossal”, ampliato e immersivo, con sculture alte fino a 5 metri e concerti di musica classica. Orari flessibili per visitare comodamente villaggio, mercatino e pista di pattinaggio ( scopri di più ).

Sant'Agata Feltria

Il Paese del Natale

Dove: centro storico

Quando: 7 – 8 – 14 dicembre 2025

Secondo appuntamento a Sant’Agata Feltria con “Il Paese del Natale”: mercatini, presepi, spettacoli, gastronomia tipica e la Casa di Babbo Natale creano un’atmosfera magica di tradizione ( programma completo ).

Novafeltria

Accendiamo la magia del Natale

Dove: centro storico

Quando: lunedì 8 dicembre dalle ore 15:00

Lunedì 8 dicembre Novafeltria inaugura il Natale con l’accensione del secolare albero di Piazza Vittorio Emanuele, il più grande dell’Emilia-Romagna, decorato con sfere di fil di ferro e nuove luci scintillanti. La festa propone laboratori creativi per bambini, spettacoli di danza e musica dal vivo, performance con Babbo Natale, elfi e personaggi incantati. Tra effetti speciali, merenda offerta dalla Pro Loco e la possibile comparsa del Grinch, la piazza si trasforma in un palcoscenico natalizio. Le luminarie illumineranno tutto il centro, mentre negozi aperti e attività culturali completano l’atmosfera di festa.

Santarcangelo di Romagna

Nei Luoghi dell’Anima. Il Natale a Santarcangelo

Dove: centro storico

Quando: sabato 6 dicembre

Parte sabato 6 dicembre “Nei Luoghi dell’Anima. Il Natale a Santarcangelo di Romagna”, con l’accensione delle luci, il nuovo albero al Combarbio, il presepe in piazza Balacchi e l’apertura dell’attesa Grotta di Babbo Natale in via Ruggeri (tutti gli appuntamenti natalizi a Santarcangelo).

Tombole. Santarcangelo City in Festa nel Natale

Dove: ex Consorzio Agrario, via de Garattoni

Quando: da lunedì 8 dicembre

Un ricco calendario di eventi , musica, spettacoli e, naturalmente, le immancabili tombolate animerà la città dall'8 dicembre all'11 gennaio, tutte le sere a partire dalle ore 20:00, presso l'Ex Consorzio Agrario in via De Garattoni 5. L'organizzazione è a cura di Gm Eventi (scopri di più).

Repubblica di San Marino

Il Natale delle Meraviglie (secondo weekend)

Dove: centro storico

Quando: 6-7-8 dicembre

Secondo weekend a San Marino per Il Natale delle Meraviglie – Una Storia Senza Tempo. Il Centro Storico diventa un itinerario magico tra luci, musiche e atmosfere natalizie, con protagonista la Grande Stella in Piazza della Libertà. Il lungo weekend propone spettacoli, concerti gospel, clown, laboratori per bambini e performance itineranti che coinvolgeranno grandi e piccini. Domenica e lunedì sarà possibile rivivere l’atmosfera degli anni ’40 a bordo del Treno Bianco Azzurro, un viaggio storico tra curiosità e storie del passato. Il Natale delle Meraviglie invita visitatori e famiglie a lasciarsi incantare dalla magia, tra eventi, musica e allestimenti nel cuore di San Marino.

Pergola (Pesaro-Urbino)

Fiera Nazionale del Cioccolato e Visciolato - Cioccovisciola

Dove: centro storico

Quando: 6-7-8 dicembre

Nel weekend dell’Immacolata Pergola ospita la Cioccovisciola, Fiera Nazionale del Cioccolato e Visciolato, trasformando la città dei Bronzi Dorati in una scenografia natalizia tra luci, chiese e vicoli. L’evento, rinnovato nel format e cresciuto negli anni, accoglie maestri cioccolatieri e produttori enogastronomici da tutta Italia. Tre giornate dedicate a tutta la famiglia tra gusto, convivialità e tradizione. Cioccolateria, pasticceria natalizia, musica, spettacoli, show cooking, mercatini e animazione animeranno la città con l’atmosfera del Natale.