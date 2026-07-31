Da RiminiWow al Jazz a Riccione: gli eventi del weekend dal 31 luglio al 2 agosto

Summer Vibes a San Marino Outlet con Malgioglio e Angie. Per Rimini in Musica ecco Mobrici e Mida

Una guida ai principali eventi della Provincia di Rimini, in programma nel weekend da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto.

Rimini

Dal 31 luglio al 2 agosto, piazzale Fellini e la Rotonda si trasformano nel cuore di RiminiWow, il grande evento dedicato alle nuove generazioni che riunisce creator, youtuber, tiktoker e influencer tra spettacoli, sfide e incontri con il pubblico. Si parte con l'attesissimo show dei Me Contro Te, gli idoli assoluti dei più piccoli, il 31 luglio (ingresso su prenotazioe); si prosegue con il tentativo di Guinness World Record dei Dieffe Bros, protagonisti di una sfida spettacolare, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza unica, il 1° agosto e si conclude con una grande festa della creator culture che vedrà insieme, per la prima volta, The Breakfast Club, The Breakfast Crew e The Snack Club (il 2 agosto). Tre serate gratuite che faranno di Rimini la capitale dell'intrattenimento digitale e dei social media. QUI altri dettagli.

Prosegue all'Arena Francesca da Rimini la rassegna "Rimini in Musica". Venerdì 31 luglio Mobrici porta la tappa del suo Supernova Summer Tour. Sabato 1 agosto il finale con Mida, da Amici 2023. Dalle 22.15.

Venerdì 31 luglio serata inaugurale al Teatro Galli della Terrazza della Dolce Vita, il talk condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi. Tra gli ospiti il ministro Alessandra Locatelli, il presidente della giunta regionale Michele De Pascale, il professore Vincenzo Schettini, lo scrittore Stefano Zecchi, il cantante Albano Carrisi.

Sabato 1 agosto si torna regolarmente nel giardino del Grand Hotel, con ospiti l’attore Luca Barbareschi, il reporter d’inchiesta per “Report” e “Presa Diretta” Federico Ruffo, e Antonio Preziosi, giornalista, saggista e attuale direttore del Tg2.

Domenica 2 agosto Serena Bortone, autrice e conduttrice Rai, la giornalista Rajae Bezzaz, nota soprattutto come inviata del TG5 satirico “Striscia la notizia”, Rasha Younes, creator di origini palestinesi, concorrente del Grande Fratello 2025, assieme al giornalista e scrittore Gabriele Parpiglia.

Bellaria Igea Marina

Torna Miss Mamma Italiana, tre serate di spettacolo e pura bellezza, che si svolgeranno con le fasi di prefinale nazionale, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto presso Piazza Santa Margherita a Igea Marina (ore 21), per poi concludersi con la Finalissima Nazionale di domenica 2 agosto, presso Piazza Don Minzoni. Ospite d’onore della serata finale sarà l’imitatrice e comica Manuela Aureli.

Riccione

Il Riccione Summer Jazz 2026 propone al parco degli Olivetani e in piazzale Ceccarini (a ingresso gratuito) un cartellone che unisce star globali, grandi ensemble orchestrali e progetti formativi d'avanguardia con l'Astri Academy. Dalle 21.15 venerdì 31 luglio Valentina Cenni e Stefano Bollani con "Tutta Vita" al parco degli Olivetani. Sabato 1 agosto Emma Smith Quartet in piazzale Ceccarini. Domenica 2 agosto, sempre in piazzale Ceccarini, The Swingers Orchestra in “Omaggio a Benny Goodman e Artie Shaw dedicato a Gaspare Tirincanti”.

Misano Adriatico

Venerdì 31 luglio alle 21.30 Piazza della Repubblica ospiterà la rassegna musicale Friday Night, con il concerto della band I Revolution, protagonista di uno show coinvolgente che attraversa i grandi successi della disco music dagli anni Settanta alle hit contemporanee.

Domenica 2 agosto torna invece il Palio del Capitano. Dalle 18.30 Piazza della Repubblica e il centro cittadino si trasformeranno in un suggestivo borgo medievale, dove le contrade si sfideranno tra tradizione, spettacolo e giochi storici. La sfilata delle frazioni, gli sbandieratori, i tamburini, gli armigeri, le danzatrici e gli spettacoli di falconeria accompagneranno il pubblico fino alla proclamazione della contrada vincitrice, mentre la Taverna del Viandante e l'Osteria della Luna Piena proporranno sapori ispirati alla tradizione, contribuendo a ricreare l'atmosfera del tempo.

San Marino

Prosegue Summer Vibes, la rassegna musicale estiva del San Marino Outlet che, ogni venerdì sera fino al 14 agosto, trasforma il centro in un palcoscenico di musica e intrattenimento dal vivo. Venerdì 31 luglio dalle 21 l'Arena Spettacoli ospiterà infatti Cristiano Malgioglio e Angie da Amici.

Dal 31 luglio al 2 agosto la 19ª edizione del San Marino International Arts Festival porta nel cuore del centro storico di San Marino tre giorni di arte di strada, concerti, mostre, workshop, spettacoli, mercatini, aree dedicate al benessere e ai bambini, street food e tante esperienze per tutta la famiglia, celebrando la tradizione dell’arte "a cappello", simbolo dello speciale legame tra artisti e pubblico.

Pennabilli

Domenica 2 agosto al Parco Begni del Piastrino di Pennabilli si terrà l'evento Food Garden: prima la cena (sold out) con chef rinominati, poi alle 22 festa con dj set (QUI altri dettagli).

Verucchio

Venerdì 31 luglio alle ore 17 la Pinacoteca Comunale di Verucchio ospiterà il primo appuntamento di Visioni Sonore. Protagonista sarà la flautista Antonella Bini, che accompagnerà il pubblico in un percorso musicale tra le diverse esperienze estetiche presenti nelle sale della Pinacoteca, dal descrittivismo paesaggistico all’astrazione concettuale.