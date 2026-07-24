Da SantarcanGelato ai Negramaro: cosa fare a Rimini e Provincia nel weekend. Gli eventi dal 24 al 26 luglio

Tra gli appuntamenti il Rimini Summer Pride, il Civ Racing Night di Misano e il Maledette Malelingue Festival di Novafeltria

Una guida ai principali eventi della Provincia di Rimini, in programma nel weekend da venerdì 24 luglio a domenica 26 luglio.

Santarcangelo

Venerdì 24 e sabato 25 luglio la nona edizione di "SantarcanGelato – Il Viaggio nel Gusto a Santarcangelo di Romagna" trasformando piazza Ganganelli nella Piazza del Gusto per due serate dedicate interamente alla valorizzazione del gelato artigianale e all'intrattenimento all'aria aperta. Tra gli ospiti, Luca Montersino: leggi qui.



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Rimini

Patrick Watson in concerto venerdì 24 luglio alla Corte degli Agostiniani, dalle 21.15, nell’ambito di Percuotere la Mente, sezione dellaSagra Musicale Malatestiana. L’artista canadese presenta il suo Uh Oh Tour, dall’album nato dopo la difficile esperienza della paralisi delle corde vocali e segnato da un percorso di ripresa personale e artistica, che unisce atmosfere oniriche e ricerca tecnica in un suono essenziale e cinematografico.

Sabato 25 luglio si celebra invece il decennale del Rimini Summer Pride, manifestazione che nel tempo è diventata uno degli appuntamenti simbolo in Riviera. La tradizionale parata sul lungomare richiama migliaia di partecipanti in una festa dedicata ai diritti, all’inclusione e alla visibilità della comunità LGBTQIA+.

Riccione

Venerdì 24 luglio (ore 21) i Negramaro porteranno sul palco di piazzale Roma una tappa estiva del tour “Una storia ancora semplice live 2026”, un viaggio lungo vent’anni tra grandi successi e nuovi brani.

Sabato 25 luglio (ore 21) sempre sullo stesso palco si esibirà Capo Plaza, astro della scena urban nazionale e internazionale con il suo atteso “Summer Tour”.

Novafeltria

Sabato 25 e domenica 26 luglio a Novafeltria torna il "Maledette Malelingue Festival", l'appuntamento nato nel 2022 per celebrare la memoria di Ivan Graziani. Quest'anno la manifestazione punta i riflettori sull'Ivan Graziani disegnatore e fumettista. Ospite sarà Tanino Liberatore, il Michelangelo del fumetto secondo Frank Zappa: sarà proprio Liberatore a svelare, sabato 25 alle 18 al parco Ivan Graziani, l'opera "Arcipelago Ivan", terza installazione del parco. Alle 19.00 l'appuntamento si sposta nel centro storico, all'oratorio di Santa Marina, dove il sindaco Stefano Zanchini inaugurerà ufficialmente il Festival insieme alla mostra dedicata a Liberatore, a cui verrà consegnato un premio. In programma altri appuntamenti: leggi qui.

Misano Adriatico

Al Misano World Circuit "Marco Simoncelli" sabato 25 e domenica 26 luglio si riaccendono i riflettori del Campionato Italiano Velocità con la Racing Night, la spettacolare gara in notturna in programma al sabato sera.

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, anche quest’anno saranno previste gare doppie nel weekend per tutte le 5 classi italiane. Occhi puntati sabato 25 luglio sui piloti di Superbike e Supersport che scenderanno in pista con i fari accesi per regalare un’altra adrenalinica serata di motori (Qui i favoriti delle gare).

Non mancherà animazione ed intrattenimento per giovani, famiglie e bambini con street food, musica e dj set, Area Red Bull, giro panoramico della pista in trenino e lo spettacolare Aviolancio della Brigata Paracadutisti Folgore dell'Esercito Italiano.

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San Marino

Dopo il grande successo della serata d’apertura con Sarah Toscano e dopo il sold out de Le Vibrazioni, Summer Vibes continua ad animare l’Arena spettacoli del San Marino Outlet con un nuovo appuntamento imperdibile. Venerdì 24 luglio alle 21 salirà sul palco Fred De Palma, uno degli artisti più rappresentativi della scena urban-pop italiana, protagonista di un live che porterà sul palco hit, contaminazioni internazionali e tutta l’energia del suo stile (Altre informazioni qui).