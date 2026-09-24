Dal vino alla polenta, le tradizioni del territorio ma non solo: gli eventi di Rimini e Provincia

I principali appuntamenti dal 25 al 27 settembre selezionati per voi

Una guida ai principali eventi della Provincia di Rimini, in programma nel weekend dal 25 al 27 settembre.

Novafeltria

Venerdì 25 e sabato 26 settembre torna a Novafeltria la Festa della Vendemmia e dei Frutti d'autunno. Saranno protagonisti i vini de La Strada dei Vini di Rimini, di Cantina Zavalloni (Cesena), di Cantina Pastrocchi e Cantina Caperdicchi di Rimini, infine della cantina locale Flenghi. Come di consueto nella seconda giornata (sabato) sarà rievocato il rito della pigiatura. QUI il programma completo dell'evento.

Perticara

In Alta Valmarecchia, a Perticara, domenica 27 settembre terzo appuntamento del 2026 con la Sagra della polenta e dei frutti del sottobosco. Protagonista la polenta, servita con ragù di salsiccia, di cinghiale, ai funghi porcini, o con salsiccia e fagioli. Le vie di Perticara saranno animate dai giochi della tradizione e dal mercatino. Tutte le Domeniche visita guidata al museo Sulphur, il Museo Storico Minerario di Perticara, che racconta da oltre 500 anni di attività estrattiva dello zolfo. E per il 27 settembre il Sulphur ospiterà la 36esima mostra scambio minerali e fossili "Perticara Mineral Expò", con apertura dalle 9 alle 18 (QUI i dettagli sulla Sagra).

Pennabilli

Sabato 26 e domenica 27 settembre Gli Antichi Frutti d’Italia s’incontrano a Pennabilli, manifestazione dedicata alla biodiversità agricola e alla cultura contadina, giunta alla diciannovesima edizione e organizzata anche quest’anno dall’Associazione Culturale Tonino Guerra e dal Museo-Centro Studi Tonino Guerra di Santarcangelo di Romagna. Per due giorni il centro storico, l’Orto dei Frutti Dimenticati e il museo Il mondo di Tonino Guerra ospiteranno il Mercato degli Antichi Frutti e delle Piante contadine, la Mostra Nazionale Pomologica e della Biodiversità, incontri, escursioni, laboratori, degustazioni, musica e momenti conviviali (QUI l'approfondimento)

Santarcangelo di Romagna

Sabato 26 e domenica 27 settembre torna la Fiera di San Michele, prima delle grandi fiere autunnali cittadine, conosciuta tradizionalmente anche come “Fiera degli Uccelli”. Due giornate in cui il centro storico si anima tra mercato, ambiente, natura, prodotti biologici, piante, fiori e antiche consuetudini. Piazza Ganganelli torna a trasformarsi nella “Piazza Verde”, mentre la manifestazione continua a custodire il suo stretto legame con il mondo rurale e con una tradizione che affonda le radici nella storia malatestiana.

Rimini

Da venerdì 25 a domenica 27 settembre Marina Centro sarà il punto di partenza del Transitalia Expo, la fiera dedicata a moto, outdoor e avventura che accompagna la dodicesima edizione del Transitalia Marathon. Piazzale Fellini, Lungomare Tintori e Rotonda Lucio Battisti ospiteranno per tre giorni il village con aziende, moto, accessori, incontri e racconti di viaggio. (QUI le informazioni sulla Transitalia Marathon).

Sabato 26 e domenica 27 settembre, dalle 16 alle 19, il Centro Commerciale I Malatesta di Rimini si trasformerà in una vera e propria “galassia dei mattoncini”, con un evento gratuito dedicato ai mitici mattoncini Lego.

Riccione

Sabato 26 e domenica 27 settembre in Piazzale Ceccarini il festival "Le spiagge d'Italia": 10 gruppi da 6 Paesi tra danze folkloristiche e musica. Ingresso libero.

Misano Adriatico

Da venerdì 25 a domenica 27 settembre l'Asi (Automotoclub storico italiano) celebra il suo 60esimo anniversario al Misano World Circuit, con l'Asi Fest. Spazi espositivi e turni di giri liberi in pista per auto moto, organizzati in base alle loro diverse tipologie.

QUI i dettagli.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Alberto Scuro (presidente Asi)

Marche

A San Sisto di Piandimeleto tornano i sapori del bosco con la Festa del Fungo. L’appuntamento è per sabato 26 e domenica 27 settembre con stand gastronomici, polenta, tagliatelle, mostra micologica, mercato dei prodotti tipici, musica e divertimento nel suggestivo borgo del Montefeltro. La festa va in scena anche il prossimo weekend (3-4 ottobre). QUI altri dettagli.