Tartufo, castagne, ma anche cioccolato e...fantascienza: gli eventi del weekend in Provincia di Rimini

A Sant'Agata tartufo protagonista, a Talamello c'è la Fiera delle Castagne. Riccione, torna la convention dedicata al mondo della fantascienza

Una guida ai principali eventi della Provincia di Rimini, in programma nel weekend dal 16 al 18 ottobre.

Talamello

Domenica 18 ottobre, con la "Fiera delle castagne", Talamello celebra il Marrone del Montefeltro, una varietà pregiata di castagna tipica della zona, inserita nell'Elenco Nazionale dei Prodotti Tradizionali. Durante l'evento, è possibile degustare le tradizionali "ballotte" (castagne lessate) e "caldarroste" (castagne cotte sulla brace), oltre a dolci, focacce, primi e secondi piatti che esaltano questo prodotto unico. La festa offre un ricco programma con mercatini, bancarelle, hobbisti, stand gastronomici e musica itinerante.

Sant'Agata Feltria

Domenica 18 ottobre terzo appuntamento con la 42ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato che per cinque domeniche porta nel borgo dell’Alta Valmarecchia migliaia di appassionati, curiosi e buongustai. Torna anche Wine 2026 – Cultura e piacere del vino, insieme alla piazzetta dei prodotti biologici, naturali e delle erbe e alle aree dedicate agli artigiani. In programma ogni domenica suggestivi spettacoli itineranti, mercatini e i mestieri antichi. Domenica scorsa grande successo per la gara dei cani da tartufo (QUI il resoconto).

Pergola (Marche)

A Pergola domenica 18 ottobre si chiude la 29esima edizione della Fiera del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, con un ospite speciale: Bruno Barbieri, protagonista di un incontro nell’Accademia dei Sapori grazie all’Antica Barbieria di Paolo Fadelli. (QUI il resoconto della seconda domenica).

Rimini

Domenica 18 ottobre dalle 9.30 alle 19 (ingresso libero) in piazza Tre Martiri a Rimini torna Artigiani al centro: artigiani, creatori e aspiranti designer porteranno negli spazi espositivi i loro pezzi unici fatti a mano.

Riccione

Da venerdì 16 a domenica 18 ottobre Riccione Paese ospita “CiocoPaese”, la grande festa del cioccolato artigianale che apre i festeggiamenti per il 104° Compleanno del Comune, tra stand a tema e gastronomici, laboratori, giostre, concerti live e balli. Tra le delizie dell’evento, i dessert monoporzione dell’Istituto Alberghiero Savioli e, domenica 18 ottobre in piazza Unità, il taglio della maxi torta di compleanno firmata dal Maestro pasticcere e cioccolatiere Paolo Staccoli.

Sabato 17 e domenica 18 ottobre, all’Hotel Mediterraneo, si svolge la Reunion XXII, l’appuntamento autunnale organizzato dallo Star Trek Italian Club “Alberto Lisiero”, Italian Klinzha Society, Doctor Who Italian Club e Ultimo Avamposto. Due giorni dedicati agli universi della fantascienza televisiva, cinematografica e letteraria (QUI le informazioni).

San Marino

Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna la Smo Run a San Marino Outlet: due giornate dedicate allo sport, al divertimento e alla condivisione. In programma sabato attività fitness, giochi per bambini e musica, mentre domenica spazio alla corsa non competitiva nelle distanze di 5 e 10 km, con partenza alle 09.00, seguita dalle premiazioni e da un concerto live. Per l’occasione, le boutique aderenti proporranno inoltre promozioni speciali con sconti fino al 50% in meno rispetto al prezzo outlet (QUI i dettagli sull'evento sportivo).

Al parco Ausa di Dogana venerdì 16 e sabato 17 ottobre torna il San Marino Beer Fest. Birra, cibo e musica dal vivo: cucina aperta tutte le sere dalle 20.00 con servizio al tavolo. Dalle 22.00 ogni sera i concerti live: venerdì 16 ottobre Nirvana.it con Nirvana Tribute, mentre sabato 17 ottobre Drunken Lullabies per la serata irlandese.