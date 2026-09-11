Motogp, ma anche le fiere della tradizione: gli eventi del weekend a Rimini e in Provincia

Lo spettacolo della Motogp a Misano, ma tanti eventi collaterali nel territorio riminese. Nell'entroterra la Fira di Quatorg e la Sagra della polenta e dei frutti del sottobosco

Una guida ai principali eventi della Provincia di Rimini, in programma nel weekend dall'11 al 13 settembre

Verucchio

Da venerdì 11 a domenica 13 settembre torna a Verucchio la “Fira di Quatorg”. Oggi apertura stand alle 18.30 e dalle 21 musica con la Revolution Band. Sabato tante iniziative, segnaliamo alle 13 la tradizionale discesa delle caratelle. Alle 18.30 riaprirà lo stand gastronomico alle Mura del Fossato e dalle 21 la serata sarà accompagnata dall'Orchestra La Storia di Romagna.

Anche domenica ricco programma: tra gli appuntamenti, alle 16 la Cuccagna, alle 18 prenderà il via la gara di tagliatelle “Tira la sfoja e pu magna la tajadela”: le tagliatelle preparate durante la competizione saranno poi cucinate allo stand gastronomico. La serata proseguirà dalle 18.30 con DJ Mach, alle 20.30 con lo spettacolo teatrale comico di Alberto Mattei e alle 21.30 con le barzellette di Bicio il Marchigiano.

QUI il programma completo

Perticara

In Alta Valmarecchia, a Perticara, domenica 13 settembre primo appuntamento del 2026 con la Sagra della polenta e dei frutti del sottobosco. Protagonista la polenta, servita con ragù di salsiccia, di cinghiale, ai funghi porcini, o con salsiccia e fagioli. Le vie di Perticara saranno animate dai giochi della tradizione e dal mercatino. Tutte le Domeniche visita guidata al museo Sulphur, il Museo Storico Minerario di Perticara, che racconta da oltre 500 anni di attività estrattiva dello zolfo.

QUI altre informazioni

Torna la motogp

Da venerdì 11 a domenica 13 settembre il Misano World Circuit Marco Simoncelli ospita il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini. In pista si annuncia sfida a tre tra Marc Marquez, il viserbese Marco Bezzecchi e Jorge Martin.

Tanti inoltre gli eventi collaterali.

Venerdì 11 settembre a Coriano alle 19, in via Patrignani nell’area Dainese, è prevista l’accensione straordinaria della Fiamma del Sic, dedicata a Marco Simoncelli.

A Rimini il Lungomare Tintori dalle 19 sarà teatro della Red Bull Riders' Night, tra freestyle, musica e spettacoli.

Venerdì 12 e sabato 13 settembre, a Cattolica andrà in scena il Cattolica Ride Week che animerà, per tutto il giorno, le principali vie del centro città (QUI i dettagli).

A Misano Adriatico tornerà l’appuntamento DediKato, giunto alla ventesima edizione, che proporrà un ricco programma di esibizioni, spettacoli ed esposizioni nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 settembre. (QUI il programma).

Rimini

Venerdì 11 e sabato 12 settembre torna Voci per Gaza, iniziativa solidale promossa da EducAid, Risuona Rimini e Cooperativa Sociale Cento Fiori, con la collaborazione della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini. Il programma prevede musica dal vivo, dj set, talk, laboratori e attività per bambini, con ingresso a offerta libera.

Al Parco degli Artisti sono in programma tre serate per il festival Le città visibili: venerdì 11 settembre un omaggio a Edoardo Bennato con Filippo Malatesta, sabato 12 Senza Fine, dedicato a Ornella Vanoni e Gino Paoli, e domenica 13 lo spettacolo in dialetto romagnolo di Sergio Casabianca.

Bellaria Igea Marina

Da venerdì 11 a domenica 13 settembre torna la festa dedicata alla piadina: “La Pìs un po’ ma Tot – La Piadina”. Lungo l’Isola dei Platani stand gastronomici, piadinerie, prodotti tipici e artigianato locale si intrecceranno con musica, spettacoli e degustazioni.