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Referendum giustizia LIVE: in Provincia di Rimini vince il No

Il dato finale: Sì 47,44% (78.918 voti), No 52,56% (87.445 voti)

A cura di Riccardo Giannini Redazione
23 marzo 2026 17:21
Referendum giustizia LIVE: in Provincia di Rimini vince il No -
Rimini
Attualità
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Alle 15 si sono chiuse le urne. I cittadini riminesi chiamati a dire la loro per il referendum sulla giustizia: in Provincia di Rimini ecco l'andamento del voto in tempo reale.

Ore 15.15: Sì al 55,75%, No al 44,25%

Ore 15.35: Sì al 47,04%, No al 52,96%

Ore 15.42: Sì 47,78% No 52,22%

Ore 15:45: Sì 47,73%, No 52,27%

Ore 15:48: Sì 47,72%, No 52,28%

Ore 15:55: Sì 47,65%, No 52,35%

Ore 16: Sì 47,54%, No 52,46%

Ore 16.10: Sì 46,93% (56.617 voti), No 53,07% (64.014 voti)

Ore 16.20: Sì 46,84% (64.437 voti), No 53,16% (73.121 voti)

Ore 16.30: Sì 47,11% (69.971 voti), No 52,89% (78.551 voti)

Ore 16.45: Sì 47,29% (75.443 voti), No 52,71% (84.076 voti)

Ore 17: Sì 47,38% (77.513 voti), No 52,62% (86.099 voti).

DATO FINALE: Sì 47,44% (78.918 voti), No 52,56% (87.445 voti)

Per seguire il voto Comune per Comune, consultare i singoli articoli divisi per fasce territoriali: il dato sarà pubblicato per ogni Comune, completato lo spoglio.

VOTO A RIMINI, RICCIONE, CATTOLICA, BELLARIA E MISANO: QUI

VOTO IN ALTA VALMARECCHIA: QUI

VOTO IN BASSA VALMARECCHIA: QUI

VOTO CORIANO E VALCONCA: QUI

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