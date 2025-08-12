Rimini Calcio: proposta di ingaggio al terzino Gemignani, ex Lucchese

Svincolato, ha totalizzato 32 presenze, 2 gol e 2 assist nell'ultima stagione

di Riccardo Giannini

Eppure si muove. Il Rimini Calcio potrebbe a breve accogliere un nuovo giocatore in rosa. Il giocatore in questione è Andrea Gemignani, classe 1996, svincolatosi dalla Lucchese. Con i rossoneri, lo scorso anno, 32 presenze tra regular season e playout, condite da 2 reti e 2 assist. Gemignani è un'esplicita richiesta di mister Braglia ed è stato il ds Nember ad allacciare i contatti con il suo procuratore. Questo è avvenuto qualche giorno fa, prima della trasferta di Pescara e soprattutto prima delle dimissioni di Nember dalla carica. Ma la proposta è rimasta sul tavolo del giocatore, che sta riflettendo. Probabilmente prende tempo per capire anch'egli la situazione della società biancorossa. Originario di Lucca, Gemignani opera come terzino destro o quinto di centrocampo, all'occorrenza può essere spostato anche sulla fascia. Il curriculum è certamente importante: quasi 300 presenze in serie C.

Non è comunque l'unico giocatore contattato da Nember prima delle sue dimissioni. Come riporta la Casa di C, ci sono stati contatti, nei giorni scorsi, con un altro svincolato, il centrocampista Di Risio, che ha poi firmato per il Forlì. Da capire ora chi stia seguendo il mercato biancorosso. La società potrebbe comunicare nei prossimi giorni le altre figure dirigenziali, dopo il presidente. Il condizionale è però d'obbligo. Nember intanto, dopo il comunicato con cui ha annunciato le proprie dimissioni, ha inviato una seconda nota con alcune precisazioni legate alla sua carriera da direttore sportivo.

Ad ogni modo, si torna anche a parlare di calcio, in una giornata piuttosto infuocata: oggi è attesa la manifestazione dei tifosi in Piazza Cavour, mentre il sindaco Sadegholvaad ha chiesto un incontro con i vertici della Lega Pro. Tutti attendono risposte dalla nuova proprietà.

RIMINI (4-4-1-1): Vitali - Gemignani?, Bellodi, De Vitis, Lepri - Longobardi, Langella, Fiorini, Falbo - Garetto - Parigi. A disp.: Bagli, Pirini; Megelaitis, Gorelli, Fabbri; Mini, Piccoli, Aruta; Ubaldi, Jallow, Rubino. All.: Braglia.