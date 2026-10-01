Ottobre, è tempo di grandi fiere autunnali: gli eventi del fine settimana a Rimini e Provincia

Gli appuntamenti dal 2 al 4 ottobre

Una guida ai principali eventi della Provincia di Rimini, in programma nel weekend dal 2 al 4 ottobre.

Sant'Agata Feltria

Domenica 4 ottobre prende il via la 42ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato che per cinque domeniche porterà nel borgo dell’Alta Valmarecchia migliaia di appassionati, curiosi e buongustai. Torna anche Wine 2026 – Cultura e piacere del vino, insieme alla piazzetta dei prodotti biologici, naturali e delle erbe e alle aree dedicate agli artigiani. In programma ogni domenica suggestivi spettacoli itineranti, mercatini e i mestieri antichi (QUI i dettagli).

Perticara

In Alta Valmarecchia, a Perticara, domenica 4 ottobre si conclude la Sagra della polenta e dei frutti del sottobosco. Protagonista la polenta, servita con ragù di salsiccia, di cinghiale, ai funghi porcini, o con salsiccia e fagioli. Le vie di Perticara saranno animate dai giochi della tradizione e dal mercatino. Tutte le Domeniche visita guidata al museo Sulphur, il Museo Storico Minerario di Perticara, che racconta da oltre 500 anni di attività estrattiva dello zolfo.

Marche

A Pergola prende il via domenica 4 ottobre la 29esima edizione della Fiera del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, che allarga i propri confini e diventa internazionale: Gernsbach, città tedesca legata da uno storico gemellaggio a Pergola, sarà presente con un proprio spazio e con i prodotti tipici della Foresta Nera. Dalla Francia arriverà Château-Thierry, nel cuore della valle della Marna e della regione dello Champagne, città natale del favolista Jean de La Fontaine. La città sarà attraversata da due km di espositori, produttori e artigiani, con un programma che unisce gastronomia, cultura, turismo, spettacolo e approfondimento (QUI l'approfondimento).

A San Sisto di Piandimeleto secondo weekend con la Festa del Fungo. L’appuntamento è per sabato 3 e domenica 4 ottobre con stand gastronomici, polenta, tagliatelle, mostra micologica, mercato dei prodotti tipici, musica e divertimento nel suggestivo borgo del Montefeltro

Rimini

Da domenica 4 ottobre fino a martedì 6 ottobre, il Cinema Fulgor di Rimini ospita la prima edizione del Premio Gianluca Vialli, tre giornate dedicate ai valori dello sport, dell'inclusione e della solidarietà nel ricordo del grande campione. Gran finale martedì 6 ottobre con la cerimonia di premiazione che vedrà protagonisti, tra gli altri, Roberto Mancini, Pio Esposito e Fabrizio Ravanelli.

Domenica 4 ottobre Piazza Cavour si trasforma invece in un suggestivo angolo di Francia grazie al Mercatino Regionale Francese, che porta nel cuore della città profumi, sapori e prodotti tipici d’Oltralpe. Formaggi, vini, croissant appena sfornati, macarons, spezie, profumi della Provenza e artigianato tradizionale animano quattro giornate dedicate alla cultura e alla gastronomia francese.

Riccione

Sabato 3 ottobre, tra le 9 e le 11:30, Piazzale Roma a Riccione farà da palcoscenico e punto di controllo chiave per la 7ª edizione del "Viaggio nei luoghi dell'Anima", celebre manifestazione cicloturistica non competitiva di lunga distanza, inserita nel Campionato italiano randonnée targato Audax Randonneur Italia.

Talamello

Venerdì 2 ottobre alla chiesa di San Lorenzo concerto del violinista Davide Amodio, che porterà celebri composizioni di Bach (QUI l'approfondimento).

San Marino

Venerdì 2 ottobre al San Marino Outlet tornano le Magic Hours: dalle 15 alle 24 negozi aperti e sconti, dalle 19 dj set di Radio Bruno e poi concerto live di Marco Ligabue (QUI i dettagli).