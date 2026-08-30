L'Eccellenza parte subito con Rimini e Imolese protagoniste. Novafeltria e Savignanese, gran esordio

Il Pietracuta pareggia 1-1 con l'Osteria Grande

L'Imolese chiama, il Rimini risponde. Le due grandi favorite per la vittoria del campionato non deludono all'esordio. L'Imolese gioca a tennis, rifilando un 6-0 al San Marino: per i Titani c'è tanto da lavorare, una squadra ricostruita da zero necessita di tempo per la giusta amalgama, ma a occhio l'organico non sembra essere attrezzato per un campionato in zona tranquillità. L'Imolese, invece, mette in mostra il suo potenziale offensivo, con Belcastro sugli scudi. Il Rimini espugna il campo della Sammaurese, che dovrebbe essere "il terzo incomodo" nella corsa al primo posto. La gara è combattuta e vibrante, alla fine il maggior tasso tecnico del Rimini viene fuori. I biancorossi vincono 2-0 con le reti di Cicarevic e Piazze. Nella prima giornata ci sono due belle storie da raccontare: le matricole Savignanese e Novafeltria vincono le gare con Comacchiese (2-0) e Castenaso (3-1). A Savignano segna il baby Dimilita, a Novafeltria il 2007 Cecchetti: giovani del vivaio in evidenza. Il Santarcangelo esordisce con una sconfitta, ma contro un avversario di rango, il Medicina Fossatone (1-2). Per il Pietracuta un buon pari per 1-1 sul campo dell'Osteria Grande. Il Russi regola 1-0 la Fratta Terme, anche il Sanpaimola parte bene in casa, superando 2-0 il Futball Cava Ronco Forlì. Infine pari 0-0 tra la Valsanterno e il Massa Lombarda.

La classifica

Imolese, Rimini, Sanpaimola, Savignanese, Novafeltria, Medicina Fossatone, Russi 3, Massa Lombarda, Osteria Grande, Pietacuta, Valsanterno 1; Fratta Terme, Santarcangelo, Castenaso, Comacchiese, Fcr Forlì, Sammaurese e San Marino 0